التفاصيل الكاملة للدكتور المزيف.. انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات بالجيزة

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، تقريرا، عن واقعة طبيب مزيف تم ضبطه بعد امتهانه لمهنة الطب لمدة 10 سنوات في محافظة الجيزة.





وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إدارة العلاج الحر اكتشفت أكثر من واقعة بنفس الشكل هذا العام.





وأشار إلي أن اكتشاف هذه الحالات في الأرياف، سهل؛ لمعرفة إدارة العلاج الحر، ولكن في القاهرة ، يكون أصعب، موضحا أن منتحل الشخصية ، سيحال إلى النيابة العامة.





ومن جهته، قال أحمد فتحي، زوج سيدة ترددت على عيادة الطبيب المزيف، إنه توجه هو زوجته لعيادة هذا الشخص، ولكنه لم يكن موجودًا، لافتا إلى أن كشف عيادته كان 60 جنيهًا، وكان هناك إقبال كبير عليه، معلقًا: "ولِّد بنت أختي، وكانت بتقول عليه كويس"، مضيفًا: "لما أمره اتفضح؛ هرب من القرية ومشي".