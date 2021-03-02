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توك شو

تعرف على مبادرة "امشي كمصري" لدعم السياحة المصرية.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال أسماء خطاب، صاحبة مبادرة "أمشي كمصري"، إنها خريجة إرشاد سياحى ، وتعمل كمرشدة سياحية، وتؤمن بوظيفتها القادرة على تمثيل مصر بالعالم، معقبة: "المرشد هو  سفير مصر أمام الأجانب".

وأضافت أسماء خطاب ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن السياحة محصورة في أماكن تقليدية معينة ،والمبادرة تحفز على التشجيع لزيارة أكثر من مكان .

وتابعت: "عاوزة أشجع الناس اللي بتشتغل في السياحة ، عن طريق إرشاد السياح لهم ، وتحفيز عملهم ، كإستفادة من الأماكن السياحية الكبيرة ، والتي لا يلتفت لها السياح".

وأكملت: عاوزه أكتشف الكنوز الأثرية المخفية عن مصر ، زي القاهرة الفاطمية ، ومقابر المماليك .
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