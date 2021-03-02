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اقتصاد

الصناعة تصدر قرارًا بفرض 600 جنيه للطن رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:38 ص
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة
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ولاء عبد الكريم
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  قرارًا بإستمرار  فرض رسم صادر على صادرات  الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهًا للطن.

 وقالت الوزيرة إن القرار – والذي يعمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ متوسط العالمي للاسمدة الأزوتية حوالي 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال عام 2020 وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.


وأشارت جامع الى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.

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