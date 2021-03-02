15 أستاذًا يحصدون جائزة الإشارات المرجعية بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، على منح جائزة الإشارات المرجعية للعام الجامعي 2019 - 2020 لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وقيمتها 25 ألف جنيه لكل عضو.









وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجائزة تأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمى، ودعم قطاع الدراسات العليا وتشجيعه للباحثين بما يضمن الارتقاء بالمنظومة البحثية لجامعة طنطا، ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.





وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلي أن شروط الجائزة انطبقت فقط على 15 عضو هيئة تدريس، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم للجائزة له H - index في جوجل سكولار وسكوبس لا يقل عن 12، كما لا يحصل عليها سوى عضو هيئة تدريس واحد من كل قسم.





وصرح الدكتور كمال عكاشة، بأنه تم منح الجائزة لكل من محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، ومحمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والسيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، وأسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء.





كما تم منح الجائزة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة لكل من إيهاب اللبودى، الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، ومحمد عبد الجيد، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية، وضياء الدين منصور، الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية، وعمار الشيخ، المدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.



