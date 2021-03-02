ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يحذر من تداول منتجات طبية عبر مواقع التواصل: مصنعة تحت بير السلم ولا تخضع للرقابة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:03 ص
ادوية
ادوية
Advertisements
فريدة محمد
حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من تداول بعض المنتجات والترويج لمنتجات من المفترض أنها طبية في الوقت الذي لا تخضع للرقابة ولا تتمتع بالمواصفات القياسية المنصوص عليها ، وفى الأغلب الكثير من هذه المنتجات مصنعة في مصانع تحت بير السلم.
 
وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين عدم التعامل مع هذه الصفحات عبر مواقع التواصل وما يتم الترويج له من منتجات خاصة الطبية، لما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، في الوقت الذي تمثل فيه أزمة فيروس كورونا خطر حقيقى على المواطنين، مما يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المنتجات الطبية مجهولة المصدر وتلك التي لا تخضع للرقابة والتي قد تكلف المواطنين الكثير.
 
وطالب عضو لجنة الصحة، بتنظيم حملات توعية بشأن ما يتم ترويجه من عقاقير طبية عبر منصات التواصل الاجتماعى، وتغليظ عقوبة الترويج لمثل هذه الأدوية، بالإضافة لحث المواطنين على عدم التعامل مع هذه الصفحات المشبوهة، وتشديد الرقابة على مصانع بير السلم للقضاء عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: مصانع بير السلم تشكل خطورة على الاقتصاد القومى

برلمانية: مصر تستخدم 30 مليار كيس بلاستيك سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه

برلمانية تطالب بغرامات فورية على مصانع بير السلم المتاجرة بزيوت الطعام المستعملة

‎تحرك عاجل من النواب بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة.. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على المصانع وتوقيع غرامات على المخالفين

لخفض عجز الموازنة.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم

ترشيحاتنا

كلما أركع أو أسجد في الصلاة أشك أنني أديتهما فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

هل الوضوء شرط أساسي عند قراءة القرآن من المصحف؟ الإفتاء تجيب

بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام المصري في الدوري.. اليوم

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

بدون أدوية.. أطعمة مفيدة لعلاج الإمساك

هدية من الصين.. العراق يعلن بدء عمليات التطعيم ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان