برلماني يحذر من تداول منتجات طبية عبر مواقع التواصل: مصنعة تحت بير السلم ولا تخضع للرقابة

حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من تداول بعض المنتجات والترويج لمنتجات من المفترض أنها طبية في الوقت الذي لا تخضع للرقابة ولا تتمتع بالمواصفات القياسية المنصوص عليها ، وفى الأغلب الكثير من هذه المنتجات مصنعة في مصانع تحت بير السلم.

وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين عدم التعامل مع هذه الصفحات عبر مواقع التواصل وما يتم الترويج له من منتجات خاصة الطبية، لما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، في الوقت الذي تمثل فيه أزمة فيروس كورونا خطر حقيقى على المواطنين، مما يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المنتجات الطبية مجهولة المصدر وتلك التي لا تخضع للرقابة والتي قد تكلف المواطنين الكثير.

وطالب عضو لجنة الصحة، بتنظيم حملات توعية بشأن ما يتم ترويجه من عقاقير طبية عبر منصات التواصل الاجتماعى، وتغليظ عقوبة الترويج لمثل هذه الأدوية، بالإضافة لحث المواطنين على عدم التعامل مع هذه الصفحات المشبوهة، وتشديد الرقابة على مصانع بير السلم للقضاء عليها.