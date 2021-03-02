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تعليم

الهلال يظهر بالقاهرة لمدة 6 دقائق.. البحوث الفلكية يكشف عن موعد غرة شهر شعبان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:52 ص
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أحمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1442م ، حيث أوضح الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك بالمعهد إن هلال شهر شعبان سيولد يوم 13 من الشهر الجاري وهو يوم الرؤية ، ويكون أول الايام فلكيا هو يوم 14 من الشهر الجاري .

وأضاف "شاكر" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن ظروف رؤية الهلال تتوقف على صفاء السماء وخلوها من الغيوم ، لافتا إلى أنه سيبقى من مدة 5 - 6 دقائق في سماء القاهرة ، وباقي المحافظات سيظهر لمدة 8 دقائق ، وبالنسبة لباقي العواصم والمدن الإسلامية فإنه يظل في سماؤها من 1-17 دقيقة .

كان الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن  المريخ سيقترن مع الحشد النجمي بلاييدس أو الثريا أو "الاخوات السبعة "الموجود في برج الثور يوم غد الاربعاء الموافق 3 من مارس الجاري .

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وأضاف ، أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة عند دخول الليل في تمام الساعة السابعة مساءا تقريبا وحتى منتصف الليل .
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