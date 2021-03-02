الهلال يظهر بالقاهرة لمدة 6 دقائق.. البحوث الفلكية يكشف عن موعد غرة شهر شعبان

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1442م ، حيث أوضح الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك بالمعهد إن هلال شهر شعبان سيولد يوم 13 من الشهر الجاري وهو يوم الرؤية ، ويكون أول الايام فلكيا هو يوم 14 من الشهر الجاري .





وأضاف "شاكر" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن ظروف رؤية الهلال تتوقف على صفاء السماء وخلوها من الغيوم ، لافتا إلى أنه سيبقى من مدة 5 - 6 دقائق في سماء القاهرة ، وباقي المحافظات سيظهر لمدة 8 دقائق ، وبالنسبة لباقي العواصم والمدن الإسلامية فإنه يظل في سماؤها من 1-17 دقيقة .



