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أخبار العالم

تحذير قوي.. أول تعليق من روسيا حول استعداد واشنطن لفرض عقوبات على موسكو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:15 م
أول تعليق من روسيا
أول تعليق من روسيا حول استعداد واشنطن لفرض عقوبات على موسكو
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دعاء أبوهشيمة
حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، من أن أي عقوبات أمريكية مرتبطة بقضية نافالني ستزيد من سوء العلاقات، ويأتي ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على موسكو بسبب تسميمها المعارض الروسي.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء للصحفيين إن: "الكرملين واثق من أن سياسة العقوبات ضد روسيا لن تحقق هدفها، وأن الكرملين سيركز على مصالح موسكو الخاصة".

وأضاف بيسكوف: "إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل عام، فعلى الأرجح، أولئك الذين يواصلون هذا الاعتماد على بعض القيود في الشؤون بين الدول يجب أن يتساءلوا عما إذا كانوا قد حققوا أي هدف من خلال الاستمرار في مثل هذه السياسة وما إذا كانت هذه السياسة فعالة. الجواب سيكون واضحا - هذه السياسة لا تحقق هدفها ".

كما أشار المتحدث الصحفي لبوتين إلى أنه "على من يفرضون العقوبات التفكير فيما إذا كانت الأمور بين الدول تزداد سوءًا، وما إذا كانوا هم وسياساتهم هم السبب في تدهور هذه الأمور".

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم المعارض للكرملين أليكسي نافالني وسجنه، وفق ما أفادت شبكة «سي إن إن» أمس.

وأوردت «سي إن إن» نقلا عن مسؤولَين في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة ستنسّق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها الدقيق.

وسيكون أحد الخيارات المحتملة، بحسب أحد المسؤولَين، إصدار أمر تنفيذي يطلق عقوبات بحق روسيا على خلفية الهجمات المتكررة على الديموقراطية الأميركية بما في ذلك عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت شركة «سولار ويندز» وعرض موسكو مكافآت مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان، بحسب الشبكة الإعلامية.

وستكون العقوبات الأولى التي يفرضها بايدن على روسيا، في تعارض مع نهج سلفه دونالد ترامب في التعامل مع موسكو.
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