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برلمان

عليها التأني.. زعيم الأغلبية ينتقد سياسة الحكومة في إعداد التشريعات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:42 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا : ان القانون به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات.

وأضاف رئيس الأغلبية، في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من وزارات الحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية، قائلا: " شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع. 

وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للازمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا: لانريد ان نكون هدفا سهلا لإعداء الوطن ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب .
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