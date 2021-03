نافذة سينمائية تطل على الشرق.. انطلاق عروض مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة

انطلق قبل أيام مهرجان الأفلام اليابانيــــة بالقاهرة، والذي يستمر حتى 7 من شهر مارس الجاري، بعد أن فرضت جائحة كورونا عليه أن يقدم عروض أفلامه للجمهور افتراضيا.



ويعرض المهرجان لأول مرة هذا العام أكثر من 20 فيلما، تتاح لمدة 24 ساعة من بداية تواجدها اونلاين وهو ما يتيح للمشاهدين اختيار الوقت المناسب للحصول عليها بدلا من التقيد بوقت محدد كما في حالة قاعات العرض التقليدية".



ويعرض المهرجان عدد من أفلام التحريك والأفلام التسجيلية بجانب الأفلام الروائية:





Little Nights, Little Love

فيلم "ليالي قصرية وحب صغير" من انتاج عام 2019، وهو من أخراج Rikiya Imaizumi الذي أجاد صنعه على نحو مثير للإعجاب، يتحدث عن ساتو صاحب الـ 27 ربيعا، الذي يبحث عن الشرارة والانفجار التي من شأنها أن تغير حياته وتمنحه الحب والرومانسية، عبر رسالة منعشة في فيلم مرتبط بشكل ساحر على عدة مستويات، وما هي الحياة إن لم يكن الكثير من الليالي الصغيرة مليئة الكثير من الحب قليلا، لا الرومانسية الكبرى ولكن ربما ليس سيئا للغاية بعد كل شيء.

Railways

على مدار ساعتين و 10 دقائق يقدم المخرج Yoshinari Nishikori فيلمه Railways أو "حلم العمر" حول شخصية هاجيمي.

يكدح هاجيمي الرئيس المنتظر لشركة إلكترونيات بارزة، فيهمل عائلته بشكل لافت من أجل العمل، لكن فجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، تمرض والدته ويتوفى صدقه المقرب، يعود إلى أصوله وتعود له ذكريات حلم طفولته.





Tsukiji Wonderland

يقدم فيلم "عالم تسوكيجي" رحلة تسجيلية تغوص داخل تفاصيل وخصوصيات أحد أسواق الأسماك الأكثر ازدحامًا في العالم Tsukij، الفيلم ممتع بصريا، ويحوى على عدة زوايا تجذب المشاهدين إلى هذا العالم المليئ بالشخصيات، ويقدم المكان كبطل حقيقى للعمل يححق قيمة مضافة له ويثريه.





اجتهد المخرج في استكشاف السوق من الداخل إلى الخارج ، وحرص على أن يمتد الفيلم إلى ما هو أبعد من السو، ورغم محلية الفيلم إلا أنه لم يغفل الجمهور غير الياباني، فكما تقول احدى شخصياته: لا يمكن للناس أن يروا ثقافتهم الخاصة بموضوعية، لذا فإن رؤيتها من خلال أعين الأجانب هي طريقة فعالة للقيام بذلك".





The Great Passage

قدم المخرج Yûya Ishii عام 2013 فيلمه "الممر العظيم"، قصة انسانية مثيرة تنطوي على اهتمام من المشاهد على امتداد زمنه، عبر سعي ميتسويا وراء حب حياته.



الفيلم تتطور أحداثه بشكل ليس متسارعا وانما بتروي، و إذا تحلى المشاهدين بالصبر اللازم لتتبع الفيلم، فسيتم مكافأتهم في النهاية بعمل متقن.





0.5

يروي الفيلم الثاني للكاتب والمخرج الياباني أندو موموكو "0.5 ملم" قصة امرأة شابة غير تقليدية لكسب لقمة العيش التي تعمل كأخصائية رعاية منزلية لكبار السن.



قصة تعتبر طبيعية لشخصية مكافحة، ولكنها تصبح بين ليلة وضحاها بلا مأوى، تبدو وكأنها مجرمة حتى تجد طريقة أخرى من أجل البقاء.





The Flavour of Green Tea Over Rice

واحد من كلاسكيات السينما اليابانية، عن موكيتشي وتايكو ساكات وهما زوجان بلا أطفال تزوجا لفترة طويلة بما يكفي ليتسلل لهما السأم.



ومع تقدم أحداث الفيلم ، نرى جيل الشباب الأكثر حيوية، في مواجهة الجيل الأكبر سنا، بحيث أن كل لقطة تقريبًا بين موكيتشي وتايكو تأخذ وزنها في السرد.







يشار إلى أن مؤسسة اليابان هيئة مستقلة متخصصة تم تأسيسها تحت رعاية وزارة الخارجية اليابانية لتعزيز التفاهم الدولي من خالل التبادل الثقافي ودعم وتطوير العالقات مع الدول األخرى، في مجاالت الثقافة والفنون، واللغة اليابانية، والدراسات اليابانية والتبادل الفكر.