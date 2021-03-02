ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:52 م
السعودية تسجل ارتفاعا
السعودية تسجل ارتفاعا جديد في إصابات كورونا اليومية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها اليومي بسأن مستجدات الفيروس، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 378002 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 286 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بضرورة ربط قبول المشاركين في موسم الحج، بتلقيهم لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأكد الربيعة وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، ضرورة أن يكون الحصول على لقاحات كورونا، شرطا رئيسيا للمشاركة في موسم الحج. 

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام 2021". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 140 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بـ كورونا

منذ 10 أشهر.. السعودية تسجل أقل حالات وفاة يومية بـ كورونا

الوضع مقلق.. ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية في السعودية

السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية

مع اعتماد لقاح جديد.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا اليومية

ترشيحاتنا

كل دي فوائد .. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل في الشتاء

عصام الحضرى: أتمنى التوفيق للكرة الإماراتية

تداول أسئلة وإجابات امتحاني أحياء وفلسفة 2 ثانوي على السوشيال ميديا

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تشن هجوما على القنوات الفضائية

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة؟ 10 حقائق لا يعرفها كثير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

تويوتا تعلن خطتها لبناء مدينة المستقبل باليابان.. صور

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات