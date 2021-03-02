السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها اليومي بسأن مستجدات الفيروس، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 378002 حالة.





وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 286 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة.





وأكدت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.





وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بضرورة ربط قبول المشاركين في موسم الحج، بتلقيهم لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد الربيعة وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، ضرورة أن يكون الحصول على لقاحات كورونا، شرطا رئيسيا للمشاركة في موسم الحج.



