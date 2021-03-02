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رياضة

الدوري الممتاز.. عمر السعيد يقود هجوم الجونة في مواجهة سموحة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة سموحة، خلال المباراة التي تقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - زياد الجيوشي - جونثان - العربي بدر- أكا - نور السيد - عموري - محمود شبراوي - مبوبو - عمر السعيد.

ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته لكسر عقدة سموحة بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، للزحف نحو المربع الذهبي.

ولم يتذوق فريق الجونة طعم الفوز على سموحة في مسابقة الدوري، منذ شهر إبريل عام 2014.

ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.
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