صعب لـ أم مثلي.. بريتني سبيرز تنشر صورة لأبنائها

شاركت النجمة العالمية بريتني سبيرز، جمهورها صور لأبنائها شون وجايدن في مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .





وعلقت بريتني سبيرز على الصورة قائلة: "إنه شيء جنوني كيف مر الوقت ..ابنائي اصبحوا كبار الان واعلن انه شيء صعب بالنسبة الى لام مثلي".





أعرب جيمي سبيرز والد النجمة العالمية بريتني سبيرز عن حبه الشديد لابنته وانه اشتاق إليها كثيرا بعد سلسلة من الخلافات بينهما بسبب خلافات على الوصاية.





وقال جيمي لشبكة سي ان ان إنه لم يتحدث مع بريتني سبيرز منذ أربعة أشهر وانهما كانا على وفاق والعلاقة جيدة في أشهر الصيف ثم انقطعت العلاقة.





وأشار محامي جيمي والد بريتني سبيرز إلى أنه على مدار 12 عاما منذ توليه وصاية ابنته قام بحل مشاكل ونزاعات مالية وقضائية على ثروتها منها قروض وقضايا، مشيرا إلى أنه لا داعي للإطاحة به.





وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن النجمة العالمية بريتني سبيرز باتت ترفض وصاية والدها جيمس عليها، بينما تواصل إجراءاتها القانونية من أجل إنهاء الوصاية عليها.





وأعرب طليق المغنية الأمريكية كيفين فيديرلين عن عدم قلقه من تواجد ابنائهما معها لافتا إلى أنه واثق بأن المغنية الأمريكية سوف تحسن تربية ورعاية أطفاله.