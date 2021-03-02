ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#جنود_مصر_امان_ونصر يتصدر تويتر.. مغردون: خير أجناد الأرض

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:27 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعرب المصريين عن حبهم ودعهم للجيش المصري بعد اتفاقية للتعاون العسكرى بين مصر والسودان. 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #جنود_مصر_امان_ونصر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر . 

وجاءت التلعيقات كالتالي : " 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

قرار عاجل للسلطات السعودية.. إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

رفض طعن هشام عبد الحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية

تعرف على الغرامات المالية في قانون المرور الجديد

ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

بيان مهم من وزير الصحة السعودي عن حج هذا العام

نقابة الأطباء تنعى 3 شهداء بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

للمتدربين الجدد.. أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب إصابات الجيم