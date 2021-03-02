جنود_مصر_امان_ونصر يتصدر تويتر.. مغردون: خير أجناد الأرض

أعرب المصريين عن حبهم ودعهم للجيش المصري بعد اتفاقية للتعاون العسكرى بين مصر والسودان.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #جنود_مصر_امان_ونصر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر .





وجاءت التلعيقات كالتالي : "





حامين حدودها شرقا وغربا جنوبا وشمالا برا وبحرا وجوا 🙏🙏🙏🇪🇬🇪🇬 #جنود_مصر_أمان_ونصر pic.twitter.com/5orwQn21Mx — KARIM🇪🇬المصري2 (@ZA34iAJNLkamnWq) March 2, 2021

ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮﻥ

ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻋُﻤﺮآ مُعينآ ﺣﺘﻰ ﻳُﺼﺒﺤﻮﺍ ﺭﺟﺎلآ

ﺇﻧَّﻤﺎ ﺗﻠﺪﻫﻢ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﺭِﺟﺎﻻ #جنود_مصر_امان_ونصر pic.twitter.com/uyY0xAYe62 — 🇪🇬Noody🇪🇬 (@Hend08963542) March 2, 2021

يا مصر ان لم اكن سيفا في يدك يبتر رؤوس اعدائك سأكون درعا يستقبل الطعنات قبل ان تصل فؤادك تحيا مصر#جنود_مصر_امان_ونصر pic.twitter.com/QaMujxqOR9 — 🇪🇬Noody🇪🇬 (@Hend08963542) March 2, 2021

جيش الساجدين الموحدين جند الله في الأرض فليحذر القوم الظالمين من غضب الساجدين 👊🤚#جنود_مصر_امان_ونصر pic.twitter.com/vgJNsBPvVD — حفيد احمس✋ (@35qHbTMBkQ5N1bt) March 2, 2021

صباح الخير يا وش الخير ربنا يحرصكم زى ماحرصينا الارض والعرض #جنود_مصر_امان_ونصر pic.twitter.com/k2zz8tg33J — سيدشعبان الشورى (@Alshura2300399) March 2, 2021