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برلمان

رئيس صناعة النواب: الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:52 م
صناعة النواب
صناعة النواب
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ماجدة بدوي
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن هناك تعاونا كبيرا بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة أو الاستثمار أو التموين أو الزراعة، مشيرا إلى أن هذه الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع ان الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا الى ان اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.
 
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، ان هناك أفكارا كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق، ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون إضافة أي أعباء، مشيرا الى ان اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة ٢٠١٤ حتى الفترة ٢٠٢٠ لمعرفة قيمة الخسارة.

وشدد معتز، على ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدا انه يثق ان اي وزير يسعى ان تكون مصر في احسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة.
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