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رياضة

بأقدام زملكاوية.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الجونة وسموحة.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:56 م
مصطفى فتحي صورى
مصطفى فتحي " صورى أرشيفية"
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محمد السعيد
حسم التعادل 1 - 1، الشوط الأول من مباراة الجونة وسموحة، التي تقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري المتاز.

افتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، لتسكن الشباك في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدارك التعادل من ركلة جزاء سدد بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك أيضا.

ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته لكسر عقدة سموحة بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، للزحف نحو المربع الذهبي.

ولم يتذوق فريق الجونة طعم الفوز على سموحة في مسابقة الدوري، منذ شهر إبريل عام 2014.

على الجانب الآخر يأمل سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتحسين مركزه في جدول مسابقة الدوري.

وتعادل سموحة في آخر  3 مباريات في مسابقة الدوري، أمام إنبي 1 - 1، وطلائع الجيش والمصري بنفس النتيجة إيضا.

ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.
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