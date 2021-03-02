حديقة الحيوان بالجيزة تحتفل بمرور 130 عاما على إنشائها .. غدا

تحتفل غدا حديقة الحيوان بالجيزة باليوم العالمي للحياة البرية والذي يوافق مرور 130 عاما على إنشاء الحديقة، وذلك تحت رعاية وحضور وزير الزراعة.





وتعد حديقة حيوان الجيزة أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا ، ومساحتها 80 فدانا ويتردد عليها سنويا 3 مليون زائر.







وأمر بإنشاء الحديقة الخديوي إسماعيل وافتتحت في 25 يناير1891م في عهد الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.

ويوجد في الحديقة 6 آلاف حيوان 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقارالوحشية وتبلغ مساحة الحديقة .