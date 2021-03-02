مميزات وعيوب الجر الأمامي والدفع الخلفي في السيارات





في بداية الامر يجب ان علم ان 90 % من السيارات التي تراها حولك تعمل بنظام الدفع الامامي لأنة الشائع و الاكثر انتشار في السيارات و يتكون من علبة تروس وكبالن نقل الحركة تكون في مقدمة السيارة، لكي تدفع السيارة عبر الإطارات الأمامية و ن مميزاته أنه أرخص ثمنًا من حيث التكلفة الإنتاجية للسيارة، لأن السيارات في هذا النظام لا تحتاج إلى محور أو قضيب لنقل الحركة إلى الإطارات الخلفية بل تعتمد علي الكبالن من المحرك بشكل مباشر .



نظام الدفع الامامي يعطي للسيارة الهدوء والراحة أثناء القيادة، و يستهلك وقود اقل ويقوم بتثبيت السيارة على كل السرعات بالطريق، كما أنه لا يجعلها تنزلق إلى إحدى الجهات أو الجوانب في المنعطفات، ويمتاز أيضًا بقوة العزم نظرًا لقرب المحرك وناقل الحركة من قوة الدفع .



اما الدفع الخلفي لا يكلف الكثير من الأموال في صيانته بعكس الامامي وقليل الأعطال، ويتميز بالثبات أثناء السير، كما أنه أقوي وأكثر قوة في قيادته على الطرق الصحراوية و من عيوبة هو ضعف العزم ويحتاج إلى محركات أكثر قوة وبالتالي نسبة استهلاك السيارة للوقود تكون عالية.



