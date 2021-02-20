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سيارات

شبيهة هيونداي سنتافي.. جيلي تطرح أفخم سيارة دفع رباعي.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 07:04 م
جيلي
جيلي
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أماني نوار
كشفت شركة جيلي الصينية عن سيارتها الجديدة التي ستكون أكبر سياراتها رباعية الدفع  وأكثرها تطورا، ووفقا للتسريبات المنشورة فإن السيارة المنتظرة من جيلي ، وستأتي بهيكل كروس أوفر مبني على منصات Compact Modular Architecture التي تطورها فولفو.
 
ومن المفترض أن تكون السيارة مشابهة لحجم هيونداي سنتافي الحديثة ، حيث يبلغ طولها 4 أمتار ، 77 سم ، كما ان عرضها 189 سم ، وأرتفاعها 168 سم ، ولكن المسافة بين محوري العجلات فيها 284 سم ، بالإضافة إلى أنها مزودة بعجلات بمقاس 20،18 بوصة .

بالنسبة لواجهة السيارة ، سنجد السيارة من الداخل تتمتع بشاشة لمسية عملاقة ، وتمتد طرفها الأيمن حتى مقود السيارة ،يوجد بالسيارة أنظمة المولتيمديا ، ومشاهدة محيط السيارة عبر الكاميرات ، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية .

ولكن من المفترض أن تكشف جيلي عن هذه السيارة ربيع عام 2021 ، وتستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين توربينية بعزم 218 ، 238 حصان ، لذلك ستعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي.
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