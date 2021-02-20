شبيهة هيونداي سنتافي.. جيلي تطرح أفخم سيارة دفع رباعي.. فيديو

كشفت شركة جيلي الصينية عن سيارتها الجديدة التي ستكون أكبر سياراتها رباعية الدفع وأكثرها تطورا، ووفقا للتسريبات المنشورة فإن السيارة المنتظرة من جيلي ، وستأتي بهيكل كروس أوفر مبني على منصات Compact Modular Architecture التي تطورها فولفو.
ومن المفترض أن تكون السيارة مشابهة لحجم هيونداي سنتافي الحديثة ، حيث يبلغ طولها 4 أمتار ، 77 سم ، كما ان عرضها 189 سم ، وأرتفاعها 168 سم ، ولكن المسافة بين محوري العجلات فيها 284 سم ، بالإضافة إلى أنها مزودة بعجلات بمقاس 20،18 بوصة .
بالنسبة لواجهة السيارة ، سنجد السيارة من الداخل تتمتع بشاشة لمسية عملاقة ، وتمتد طرفها الأيمن حتى مقود السيارة ،يوجد بالسيارة أنظمة المولتيمديا ، ومشاهدة محيط السيارة عبر الكاميرات ، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية .
ومن المفترض أن تكون السيارة مشابهة لحجم هيونداي سنتافي الحديثة ، حيث يبلغ طولها 4 أمتار ، 77 سم ، كما ان عرضها 189 سم ، وأرتفاعها 168 سم ، ولكن المسافة بين محوري العجلات فيها 284 سم ، بالإضافة إلى أنها مزودة بعجلات بمقاس 20،18 بوصة .
بالنسبة لواجهة السيارة ، سنجد السيارة من الداخل تتمتع بشاشة لمسية عملاقة ، وتمتد طرفها الأيمن حتى مقود السيارة ،يوجد بالسيارة أنظمة المولتيمديا ، ومشاهدة محيط السيارة عبر الكاميرات ، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية .
ولكن من المفترض أن تكشف جيلي عن هذه السيارة ربيع عام 2021 ، وتستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين توربينية بعزم 218 ، 238 حصان ، لذلك ستعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي.