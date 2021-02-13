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سيارات

بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 04:02 ص
سيارة جيلي الطائرة
سيارة جيلي الطائرة
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اشرف عطية
من الواضح ان الصانع الصيني هو الاسرع تنفيذا لشتي الصناعات، ففي الوقت الذي تفكر فيه كبرى شركات صناعة السيارات الطائرة قامت شركة جيلي بطرح سيارة طائرة بالفعل وحصلت على ترخيص بتشغيلها في الولايات المتحدة الأمريكية . 

وتفكر حاليا شركة فولكس فاجن Volkswagen عملاق صناعة السيارات الالمانية في تصنيع السيارات الطائرة و ايضا تفكر شركة هيونداي Hyundai عملاق صناعة السيارات الكورية في نفس الامر أودي Audi و بورش Porsche ايضا . 

وصرحت فولكس فاجن Volkswagen ان مفهوم التنقل الطائر هو الخطوة التالية لطريقة التنقل في المستقبل ، ومن المرجح أن تكون سيارة فولكس فاجن Volkswagen الطائرة ذاتية القيادة و بدون طيار . 

و بعد قرار فولكس فاجن Volkswagen انضمت أودي Audi بالفعل إلى شركتي إيرباص وإيتال ديزاين من أجل مفهوم Pop.Up.Next للتاكسي الطائر، وتتعاون بورش مع شركة بوينج ولم تعثر فولكس فاجن Volkswagen عن شريك محتمل حتى الآن ، على الرغم من أن أي تحديثات مستقبلية بشأن هذا الأمر ستعتمد على ما تشير إليه دراسة الجدوى التي يعمل عليها العملاق الالماني في الوقت الحالي .


وتدرس فولكس فاجن Volkswagen للدخول إلى سوق السيارات الأجرة الطائرة وذاتية القيادة في أعقاب تقرير مورغان ستانلي الذي يفيد بأن سوق سيارات الأجرة التجارية هذا يمكن أن تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040 و سكون سوق كبير يستدعي المنافسة .


بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور
بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور
بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور
بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور
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