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سيارات

جيلي تكشف عن سيارتها الجديدة KX11 كروس أوفر بـ 7 مقاعد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
ظهرت صور تجسسية جديدة لجيلي KX11 كروس أوفر الجديدة كليا ، التي تتميز بسبعة مقاعد مع اقتراب موعد التدشين ،وتستند هذه السيارة إلى منصة CMA للمجموعة ، والتي تدعم عدد  كبير من موديلات جيلي الأخرى بالإضافة إلى بعض سيارت فولفو ، بالإضافة إلى علامة لينك آندو كو الفرعية .

وتستمد السيارة قوتها بمحرك 2.0 لتر تيربو ، ومحرك آخر 1.5 لتر تيربو هجين بالقابس ، ومن المفترض أن يتم تدشين السيارة الجديدة في أبريل القادم في معرض شانجهاي للسيارات ، وذلك مع انطلاقها في الصين لاحقا .

الجدير بالذكر أن شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات نهاية العام الماضي أنها ستطلق أكبر سيارة كروس أوفر لها في الأسواق خلال العام الجاري تحت اسم KX11 .
 

وقامت جيلي بنشر بعض الصور التشويقية لموديل KX11  الغير مموه بالرغم أنها لم تقوم بالكشف عن التفاصيل تلك السيارة الكروس أوفر الجديدة ، ولكنها أكدت انها تنوي بناء السيارة على منصة CMA التي تم تطويرها بالاشتراك مع فولفو .

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