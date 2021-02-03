شركة أمريكية تستعين بـ جيلي الصينية لتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية

اتجهت أنظار العالم مؤخرا الى إنتاج سيارات تستخدم مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ علي البيئة، وتستعين بعض الشركات بأخري اكثر منها خبرة، كما نعلم ان الصين هي الدولة الصناعية الاولي في العالم لإنتاج السيارات الكهربائية وأبرز هذه الشركات شركة جيلي الصينية التي انطلقت بسرعة الصاروخ في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.











وقامت شركة فاراداي فيوتشر الأمريكية لصناعة السيارات وهي شركة صاعدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وأعلنت مؤخرًا عن استعدادها لطرح أسهمها في بورصة NASDAQ الأمريكية، وكشفت ايضا عن دخولها في شراكة جديدة مع جيلي الصينية وشركة فوكسكون المصنعة للآيفون للتعاون في مجالات مختلفة ابرزها تصنيع السيارات الكهربائية .









كما ستصنع شركة جيلي الصينية سيارات فاراداي فيوتشر الكهربائية في مصانعها الصينية، ويُذكر أن فاراداي ستبدأ مبيعات أول موديل لها باسم FF 91 خلال عام تقريبًا اي بحلول عام 2022 .









ومن المتوقع بعد توقيع هذه الاتفاقيات ان تصل قيمة شركة فاراداي فيوتشر الامريكية في البورصة إلى حوالي 3.4 مليار دولار ، وتنوي العلامة توظيف الاستثمارات لإكمال تطوير FF 91 وصنع موديل ثاني أصغر وأرخص باسم FF 81 وطرحه في 2023 لتحقق مبيعات لغزو عالم السيارات الكهربائية على حد قول فاراداي .









وأعلنت شركة جيلي الصينية رسميا عن توقيع اتفاقية لمشاركة التقنيات والدعم الهندسي مع فاراداي فيوتشر، وفي المقابل ستحصل جيلي على حصة من أسهم فاراداي بعد طرحها .