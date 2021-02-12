جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور

سيظل الصانع الصيني ، هو المسيطر علي سوق الصناعة عالميا وخصوصا سوق صناعة السيارات وليست سيارات البنزين أو السيارات الكهربائية فقط بل السيارات الطائرة أيضا للسيطرة علي مشاكل الازدحام المروري مستقبلا.





تقوم حاليا شركة تيرافوجيا ترانزيشن Terrafugia Transition المملوكة لمجموعة شركات جيلي gelly بأقتحام سوق السيارات الطائرة وبالأخص عالم التنقل المدني بعد حصول سيارتها الطائرة ترانزيشين Transition على تصريح طيران رسمي من إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية .





وتعتمد سيارة جيلي الطائرة ترانزيشين Transition على محرك Rotax 912iS بقوة 101 حصان وسرعة قصوى 161 كيلو متر في الساعة، مع قفص حماية من ألياف الكربون ومظلة للطوارئ لأنها ستحلق في السماء وتعتبر المظلة من وسائل الأمان الأساسية في أي مركبة يمكنها التحليق في السماء.





سيارة جيلي الطائرة ترانزيشين Transition ، بها إمكانية طي أجنحة المركبة لتخزينها بسهولة في الجراج الخاص بمالكها مثلها مثل اي سيارة ركوب عادية ، وفي الوقت الحالي تركز شركة تيرافوجيا ترانزيشن Terrafugia Transition المملوكة لمجموعة شركات جيلي gelly على بيع نسخ مجهزة للطيران فقط، وستطرح طرح نسخ قادرة على الطيران والقيادة معًا خلال العام القادم 2022.





تنتظر شركة تيرافوجيا ترانزيشن Terrafugia Transition اخر خطوة قانونية متبقية الآن هي الحصول على ترخيص من إدارة سلامة الطرق السريعة للقيادة بشكل قانوني في الطرق العامة قبل وبعد الطيران للتحليق فس السماء و القيادة و البيع بشكل تجاري.



