شظايا تسقط من طائرة تحطم سيارات وأسطح منازل في روما



سقطت شظايا من طائرة بوينج 787 كانت متجهة إلي لوس أنجلوس، حينما كانت تحلق في سماء العاصمة الإطالية روما مما تسبب في إتلاف سيارات وأسطح العديد من المنازل بالقرب من مطار فيوميتشينو.



ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية سقط الحطام من طائرة بوينج 787 تابعة لشركة طيران نرويجية، وسقطت بعد الإقلاع مباشرة.



ووفقا لما ذكره السكان المحليين كانت قطع الحطام يصل طولها 10 سنتيمترات، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.



تجري الآن الشرطة مزيد من التحقيق بالإضافة الي التحقيقات التي تقوم بها وكالة أمن وسلامة الطيران المدني، للوقوف على سبب هذا الحطام.



عادت الطائرة إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها، بسبب مشكلة فنية في أحد محركاتها. نزل جميع الركاب البالغ عددهم 298 مسافرا بشكل طبيعي عند عودة الطائرة إلى أرض المطار، ولم تسجل أي حالة إصابة.