سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

طبيعة البلد الجغرافية تؤثر عي مواطنيها بشكل كبير فعلي سبيل المثال البلاد الصحراوية و الخليجية تفضل سيارات الدفع الرباعي لما تتميز به من قوة و متانه تمكنها من التعامل مع التضاريس القاسية و الجو الحار بسهولة و توفر لمالكيها رفاهية التنقل في شتي انواع التضاريس و اصعبها و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفات افخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .
أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الكويت :
بنتلي بنتايجا bentley bentayga
تأتي بنتلي بنتايجا bentley bentayga بمحرك 6000 سي سي يولد 600 حصان وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وبها نظام صوتي مذهل ويصل سعرها حتي 135.000 دينار كويتي
مرسيدسmercedes gla 2021
تعتمد مرسيدسmercedes gla 2021 علي محرك 2000 سي سي 211 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات يمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.6 ثانية وتتميز بالعديد من التجهيزات منها نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع تشغيل السيارة بدون مفتاح ونظام توجيه كهربائي حساس للسرعة مساعد النقطة العمياء و نظام مساعد الركن النشط و نظام الحفاظ على المسار و نظام تحذير الاصطدام مع تشغيل الفرامل النشط FCW-Stop و GPS و تباع في الكويت بسعر 13.200 دينار كويتي .
لامبورجيني اوروس lamborghini urus
تعتمد لامبورجيني اوروس lamborghini urus علي محرك 4000 سي سي 650 حصانا وتعمل بنظام الدفع الرباعي وتتسارع من 0 حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية و محركها متصل بفتيس اوتوماتك 8 سرعات ويصل سعرها حتي 83.000 دينار كويتي .
بورش باناميرا 2021 porsche panamera هايبرد
تستمد بورش باناميرا 2021 porsche panamera هايبرد قوتها من محرك V8 تيربو مزدوج 4000 سي سي بقوة 571 حصانا مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصانا، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصانا، والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر وتتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني بسرعة قصوى 315 كيلو متر في الساعة و تباع بسعر 70.000 دينار كويتي .
كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade
كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade بها محرك V8 سعة 6200 سي سي يولد قوة 420 حصان وتتوفر بـ محرك 6 سلندر بشكل خطي يعمل على الديزل مع تيربو سعة 3000 سي سي بقوة 277 حصان ويتصل المحرك بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات ، مع نظام تعليق خلفي مستقل ، ونظام دفع رباعي للعجلات و تباع بسعر 30.000 دينار كويتي
أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الكويت :
بنتلي بنتايجا bentley bentayga
تأتي بنتلي بنتايجا bentley bentayga بمحرك 6000 سي سي يولد 600 حصان وتتسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وبها نظام صوتي مذهل ويصل سعرها حتي 135.000 دينار كويتي
مرسيدسmercedes gla 2021
تعتمد مرسيدسmercedes gla 2021 علي محرك 2000 سي سي 211 حصان و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات يمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.6 ثانية وتتميز بالعديد من التجهيزات منها نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع تشغيل السيارة بدون مفتاح ونظام توجيه كهربائي حساس للسرعة مساعد النقطة العمياء و نظام مساعد الركن النشط و نظام الحفاظ على المسار و نظام تحذير الاصطدام مع تشغيل الفرامل النشط FCW-Stop و GPS و تباع في الكويت بسعر 13.200 دينار كويتي .
لامبورجيني اوروس lamborghini urus
تعتمد لامبورجيني اوروس lamborghini urus علي محرك 4000 سي سي 650 حصانا وتعمل بنظام الدفع الرباعي وتتسارع من 0 حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية و محركها متصل بفتيس اوتوماتك 8 سرعات ويصل سعرها حتي 83.000 دينار كويتي .
بورش باناميرا 2021 porsche panamera هايبرد
تستمد بورش باناميرا 2021 porsche panamera هايبرد قوتها من محرك V8 تيربو مزدوج 4000 سي سي بقوة 571 حصانا مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصانا، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصانا، والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر وتتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني بسرعة قصوى 315 كيلو متر في الساعة و تباع بسعر 70.000 دينار كويتي .
كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade
كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade بها محرك V8 سعة 6200 سي سي يولد قوة 420 حصان وتتوفر بـ محرك 6 سلندر بشكل خطي يعمل على الديزل مع تيربو سعة 3000 سي سي بقوة 277 حصان ويتصل المحرك بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات ، مع نظام تعليق خلفي مستقل ، ونظام دفع رباعي للعجلات و تباع بسعر 30.000 دينار كويتي