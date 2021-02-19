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أخبار العالم

إجراءات عاجلة في مطار الكويت بسبب كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:09 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشفت  الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد القادم. 

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في بيان لها، أن ذلك يأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا .

وأشارت في بيانها إلى ان جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوم على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " .

وقالت : أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وأضافت :  ويستثنى من الحجز المؤسسي ( المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية ) على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم .


وختمت بيانها قائلة : لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " http://kuwaitmosafer.gov.kw
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