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أخبار العالم

الكويت تدرس حظر الطيران مع مزيد من الدول

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:59 م
الكويت تدرس حظر الطيران
الكويت تدرس حظر الطيران مع مزيد من الدول
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قسم الخارجي
تعتزم السلطات الصحية في الكويت، وضع قائمة جديدة للدول عالية الخطورة، غير المسموح لها برحلات الطيران المباشرة إلى البلاد، بناء على دراسة وتحليل الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادرها، أن الأجهزة العاملة في المطار، تنتظر إفادة وزارة الصحة، حول تقييم الوضع الصحي لهذه الدول، بحيث يتم وضع بعضها على قائمة الدول عالية الخطورة، أو فتح خطوط الطيران بشكل كامل معها.

وأضاف المصدر: "في حال وضع قائمة للدول عالية الخطورة من قبل وزارة الصحة، فإنه لا يمكن للقادمين منها دخول البلاد برحلات مباشرة، إلا بعد قضائهم 14 يومًا ترانزيت في دول غير محظورة ومن ثم يمكنهم الدخول إلى الكويت، مع التزامهم بالاشتراطات الصحية للقادمين إلى البلاد".

وأشار إلى أنه في حال رفع بعض البلدان من قائمة الدول عالية الخطورة من قبل وزارة الصحة، سيتم فتح خطوط الطيران بشكل مباشر معها، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والحجر المؤسسي.

وأوضح المصدر أن الأجهزة العاملة في المطار، في حال  عدم ورود القائمة الجديدة للدول عالية الخطورة، فإنها ستضطر إلى فتح الخطوط بشكل مباشر مع كافة الدول.

واستبعد، خلال حديثه، عدم تزويد وزارة الصحة لتلك القائمة، خاصة في ظل التواصل المستمر معها.
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