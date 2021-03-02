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رياضة

استفزاز.. رد ناري من الزمالك حول سؤال وفاة بن شرقي بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:38 م
صدى البلد
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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك استيائها الشديد تجاه الدكتور الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي بجامعة سوهاج لتعمده استفزاز جماهير القلعة البيضاء لما ورد بأحد أسئلة امتحان الفرقة الرابعة والذي يسئ للاعب المغربي أشرف بن شرقي.

وجاء بيان اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كالتالي:-

تستنكر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي لاستفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسئ للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسئول عن تلك الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلا لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن .

وإذ تؤكد إدارة النادي استياءها التام مما حدث، وتطالب اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسئولة عما حدث.
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