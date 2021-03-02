محافظ الغربية يتابع أعمال مشروع تطوير مصرف كتشنر ..صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير مصرف كتشنر.
وقام اليوم المكتب الفني للمحافظ وأعضاء المكتب الاستشاري للمشروع بعمل معاينة للمصرف على الطبيعة ورصد المشكلات الموجودة بطول المصرف داخل حدود محافظة الغربية، بحضور الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال بالمحافظة.
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كما تباحث الوفد احتياجات منظومة المخلفات الصلبة بمراكز (زفتى، سمنود والمحلة ) استعدادًا لأعمال التطوير في تلك المناطق، وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة مسار العائلة المقدسة بسمنود في إطار تشجيع السياحة الداخلية.