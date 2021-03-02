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"إثيوبيا تلعب بالنار".. الديهي : مصر والسودان ضد التعنت والطمع الإثيوبي.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:43 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الاعلامي نشأت الديهي إنه في نفس التوقيت التي تتواجد فيه الدكتورة مريم الصادق المهدي  وزيرة الخارجية السودانية في مصر، يتواجد القائد العام للقوات المسلحة المصري في الخرطوم الفريق محمد فريد للمشاركة في اللجنة العسكرية السودانية المصرية المشتركة.


وأضاف الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن " : هذه اللجنة العسكرية ستقوم بتوقيع اتفاقية تنص على ان امن مصر والسودان واحد وهناك بيان صدر من مصر يؤكد وحدة العلاقات المصرية السودانية .


وأوضح الديهي : مصر والسودان ضد التعنت والطمع الأثيوبي. مشيرا إلي أن إثيوبيا تلعب بالنار اذا قامت بفعل ما تخطط له بخصوص سد النهضة وبخصوص ملئه للمرة الثانية .
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