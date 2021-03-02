لأداء أفضل في الامتحانات .. أطعمة ممنوعة وأخرى يجب أن يتناولها الأطفال

التغذية الشيء الأهم بالنسبة لـ صحة الأطفال والمحافظة على صحتهم ونشاطهم وتركيزهم أيضا، وبمناسبة الامتحانات التي يؤديها الجميع نتحدث عن اهم الاطعمة التي يجب ان يحصل عليها الأطفال في هذه الفترة لتزيد قدرتهم على التركيز ومن ثم الأداء الأفضل فى الامتحانات.









قالت الدكتورة مروة شعير خبير التغذية وعلوم الاطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية ، انه قبل معرفة الاكلات التي يجب على الأطفال ان يتناولوها خلال الامتحانات علينا ان نعرف الأطعمة التي لا يجب عليهم تناولها في هذه الفترة.









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وأضافت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أنه لا يجب تناول الأطفال خلال فترة الامتحانات الأطعمة المسبكة والمقليات والمعجنات والفراخ المقلية ( البانيه).









وأفادت شعير، ان جميع الأطعمة السابق ذكرها تتسبب قي الشعور بالتخمة وعدم تركيز، وذلك نتيجة لأن الدم يتدفق بكميات كبيرة إلى المعدة حتى تتم عملية الهضم، وبالتالى يقل وصول الدم إلى المخ، فيبدأ الأطفال في الشعور بالصداع والخمول.









الجبن واللحوم والأسماك المملحة والمخللات، وذلك لأنها تتسبب في احتباس المياه بالجسم والتي تؤثر على الجهاز العصبي . وأشارت شعير، إلى انه لا يجب على الاطفال استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين والمنبهات، مثل: الشاى والقهوة والنسكافيه، فيما اكدت شعير، انه لا يجب ان يستهلك الأطفال









وأوضحت أنه يجب للاطفال في فترة الامتحانات تناول وجبة متوازنة تحتوي بها على الخضار والبروتين؛ حيث يمكن التركيز على البيض لأنه غني بالكولين الهام لصحة الدماغ و التركيز









واستطردت شعير، أن الأسماك من الأكلات المهمة التي يمكن تقديمها للأطفال في الامتحانات ؛ حيث يمكن طهيها في الفرن، كما يمكن تناول التونة لأنها تحتوي على الاوميجا 3، بالإضافة إلى السوداني وعين الجمل والموز، وبالأخص خلال الليل.







