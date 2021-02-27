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مرأة

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية أطفالهم.. وطرق علاجها

السبت 27/فبراير/2021 - 02:33 م
أخطاء يرتكبها الآباء
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية أطفالهم
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آية التيجي
تعتبر تربية الأطفال أمرا غير سهل على الإطلاق، فيجب ان يتحلى الوالدين بمزيد من الصبر والحكمة لكي يتعاملوا مع أطفالهم في مختلف مراحلهم العمرية، والتعامل مع اخطائهم بشكل صحي لا يتسبب هم في مشاكل نفسية فيما بعد.

وقالت الدكتورة أمنية فتحي دراج إستشاري علاقات اسرية و تعديل سلوك، ان هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها عادة عند تربية أطفالنا، مما يتسبب لهم في مشاكل سلبية مع مرور الوقت.


ونشرت الدكتورة امنية فتحي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، انه لا يجب التركيز على التصرفات والأفعال السلبية التي قام بارتكابها الطفل مؤخرا؛ حيث ان ما حدث مؤخرا يستدعي ما حدث من ذي قبل.

وأفادت دراج في منشور لها، انه لهذا النوع من تصرفات الوالدين مع أطفالهم يمكن ان تسبب لهم في مجموعة من النتائج السلبية التي تظهر على تصرفاتهم، مثل:

1- الشعور بالقلق
2- الإصابة بالإحباط
3- الإصابة بمراحل الاكتئاب الأولية
4- ضعف ثقته بنفسه

وأشارت دراج، أنه يمكن علاج هذه السلبيات عبر اتباع بعض الأساليب الصحية في تربية الأطفال، والتي يمكن تحقيقها بإتباع هذه الأفعال، وتشمل:

1- عدم تضخيم الأمور
2- التعامل مع الحدث تعامل لحظي
3-عدم الاستدراك في التوقعات المستقبلية المظلمه
4- تحويل السكون الى حركة عن طريق ممارسة الرياضة أو القيام بالمجهود البدني
5- عدم الحديث بشكل متكرر عن المشكلة وما يعاني منه أمام المحيطين
6- التفاؤل وعدم الدخول في تفاصيل محزنة
7- الاستعانه بذوي الخبرة من الاستشاريين النفسيين حتى لا تتفاقم الأمور ويصعب الوصول معها إلى نتائج 

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