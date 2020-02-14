لا تفعلوها .. 5 أخطاء يتبعها الآباء فى تربية الأطفال تهدد مستقبلهم

يحرص العديد من الآباء والأمهات على تربية أطفالهم بطريقة صحيحة، ولكن البعض منهم يقوم ببعض الأخطاء التى لا يعلمونها فى محاولة منهم لتربية أطفالهم تربية صالحة.





ونقلا عن ما قدمه موقع "parents" إليكم أبرز الأخطاء التي يقوم الآباء باتباعها:





- إهانة الطفل:-

إهانة الطفل لا تساعد نهائيًا في غرز القيم التربوية التي يريدها الآباء في الطفل بل على العكس يؤدي إلى تشويهه نفسيًا وتربيته على الخوف والتوتر والوحدة مما يساعد على ضعف ثقته بنفسه وبمن حوله.









مقارنة الطفل بطفل آخر:-

مقارنة الطفل بطفل آخر غيره في المدرسة أو الدروس أو العائلة والأخوات أمر ممنوع تمامًا حيث أنه يقوم بتشويه الطفل وفقدانه ثقته بنفسه وشعوره بالنقص أمام الأخرين.. لذا لكي تساعد طفلك على إبراز مهارته يجب أن تستعين بطريقة أخرى غير طريقة المقارنة، فلكل طفل مهاراته وقدراته الخاصة به التي تجعله مميز وبارز عن غيره ويجب عليكم مساعدته في إظهار وتمييز هذه القدرات









شعور الطفل بالسعادة:-

لا يجب عليك في كل مرة أن تكون السبب في شعور طفلك بالسعادة فالأفضل أن تساعده أن يتعلم وحده كيف يكون سعيد لكي يعتمد على نفسه ويشعر بالسعادة أكثر، فأغلبية الآباء يبذلون أقصى جهودهم لتوفير السعادة لأطفالهم وهذا أمر خاطئ حيث أن السعادة لم تكن إجبار بل إختيار وشعور.









حمايتك لطفلك ودلعه باستمرار:-

حب الأباء لأولادهم وحمايتهم بشكل زائد يجعلهم ينوبون عن الطفل في كل الأمور التي يجب عليه أن يقوم بها وحده خوفًا من أن يُصاب بأي سوء وتوفير الراحة له وإبعاده عن اتخاذ القرار بنفسه وهذا سلوك يؤثر على الطفل بشكل سلبي ويلغي شخصيته تمامًا.





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وعندما يكبر تصبح شخصيته غير مستقلة و يعتمد على الآخرين في عمل واجباته وعدم تحمل المسؤولية وعدم تكوين علاقات ناجحة وعدم مواجهة الحياة أيضًا حيث أن كل التجارب مر بها الأباء وليس هو لذلك لا يستطيع مواجهة الأحداث التي يتعرض لها.



