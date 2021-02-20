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مرأة

في الأمور المادية.. 10 أخطاء يرتكبها الآباء عند تربية أبنائهم

السبت 20/فبراير/2021 - 11:29 ص
أخطاء يرتكبها الآباء
أخطاء يرتكبها الآباء في الأمور المادية عند تربية أبنائهم
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آية التيجي
تربية الأطفال تحتاج إلى الكثير من المجهود والحذر الشديد، وبالأخص في أهم مرحلتين من مراحل عمرهم وهما مرحلة الطفولة والمراهقة، وذلك لأنها من أهم المراحل التي تؤثر في تكوين شخصية سوية، لا تعاني من أى مشاكل نفسية، ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم فيما بعد.


وقالت الدكتورة أمينة فتحي، استشاري نفسي وعلاقات أسرية، إنه قد يرتكب الآباء والأمهات بعض الأخطاء الكثيرة في تربية الأبناء، ويمكن أن تؤثر هذه الأخطاء على شخصيته ونفسيته على المدى الطويل، وهو أمر في الغالب لا يقصده الآباء.




وأضافت "فتحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها الآباء هو عندما يحدث حوار مفتوح أمام الأبناء الصغار أو من هم في مرحلة المراهقة الأولية بخصوص الأمور المادية.


وأوضحت أنه يمكن لهذا الخطأ أن يتسبب في مجموعة من العواقب الصحية والنفسية على الأبناء والتي تظهر مع مرور الوقت وعلى المدى الطويل، ومن أهمها:

1- الشكوى الدائمة من قلة المال.
2- الحديث عن أن احتياجاتهم أكبر من قدرة الأب أو الأم.
3- تحويل كل هدية أو عطاء إلى شكل من أشكال المعاناة.
4- ذكر الديون وملاحقة من هم لهم أموال عندهم.
5- إحساس العجز الدائم عن تحقيق ما يحتاجه الأبناء مثل ذويهم.
6- مقارنتهم دائما بمن هم أقل منهم ماديا وكيف هم سعداء ويقدرون الأب والأم.
7- زرع الخوف الدائم بأن ما عندنا سوف ينفد.
8- الرفض المتكرر لاحتياجاتهم لمجرد الرفض فقط وإن كانت هناك مقدرة مالية.
9- العتاب الدائم على تقصيرهم مقابل عطائك.
10- العقاب بالحرمان المادي من المصروف وغيره.
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