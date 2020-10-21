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ديني

مبروك عطية: للمطلقة طلب الأجرة على تربية ورضاعة الأطفال.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
الأسرة
الأسرة
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأم أصبر على رعاية الطفل من أبيه، منوها أنه لهذا السبب تنقل الحضانة إليها بعد الطلاق .

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة تستطيع أن تصبر على عدم الزواج من أجل تربية الأبناء، منوها أنه لا يوجد أب في الدنيا يتحمل طفلاً، وهذا ليس استهتارًا منه لأنه يعمل ويتعب بالنهار كي ينام ليلا ويواصل عمله اليوم التالي.

وأوضح أنه يجوز للمطلقة طلب أجرة على تربية الأبناء أو رضاعتهم، واذا تزوجت المطلقة؛ تنقل الحضانة لأمها، فإن كانت متوفية أو متزوجة من غير جد الأبناء؛ تنقل الحضانة لأم الزوج، كما أن الرضا يُسقط الحقوق، إذا تنازل أحد الطرفين عن حق من حقوقه.

وأكد، أنه للأب أو الأم بعد الطلاق، رؤية الأبناء وقتما يريدون، وعلى الجانب الآخر، فلو صام الأب الدهر، وحج كل عام، ولم ينفق على أولاده؛ لكان مصيره جهنم، لقول النبي الكريم في الحديث الشريف "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

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