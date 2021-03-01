علاج الديدان الدبوسية عند الأطفال فى لمح البصر.. تعرفى كيف

علاج الديدان الدبوسية عند الاطفال من الأمور التى تبحث عنها كثير من الامهات، حيث تعد الديدان الدبوسية ديدان صغيرة ورقيقة ويمكنها إصابة القولون والأمعاء لدى البشر، كما يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بعدوى الدودة الدبوسية.

قبل البحث عن علاج الديدان الدبوسية يجب معرفة أن عدوى الدودة الدبوسية قد تنتشر بسرعة من شخص لآخر، لأنه عندما يخدش الشخص المصاب منطقة الشرج، قد تنتقل الدودة لأصابعه وتحت أظافره وهو ما يؤدي لتلوث أشياء مثل الفراش والملابس، وقد يتلامس الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل مع هذه الأشياء ويصابون أيضًا بالعدوى.

ومن الممكن أن تصاب بعدوى الدودة الدبوسية بدون أعراض على الإطلاق ، لذلك من الضروري أن يتلقى جميع أفراد الأسرة علاج الديدان الدبوسية.

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كيفية علاج الدودة الدبوسية عند الاطفال

قد يساعد شاي الشيح في علاج الديدان الدبوسية، حيث يهتم بعض الناس بالعلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من الديدان الدبوسية، ولكن على الرغم من وجود بعض العلاجات المنزلية الشائعة للديدان الدبوسية ، إلا أن هناك القليل من الأدلة العلمية التي تدعم استخدامها.





ويجب على الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مصابون بعدوى الدودة الدبوسية التماس العناية الطبية أولًا و يمكنهم بعد ذلك استخدام العلاجات المنزلية كعلاجات تكميلي ة ل ديدان البطن





علاج الديدان الدبوسية بالاعشاب

تشير الدراسات المبكرة إلى أن عشبة الشيح قد تكون فعالة لعلاج الديدان الدبوسية عند الاطفال وعلاج لبعض الالتهابات الطفيلية.

يمكن للناس استخدام الشيح عن طريق تحويله إلى شاي أو صبغة ومن الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل تجربته وقصر استخدامه على 4 أسابيع كحد أقصى.

استخدم الناس الشيح لعدة قرون لعلاج الدودة الدبوسية ، وقد ظهر أيضًا في الطب البيطري ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي يثبت أن الشيح فعال في التهابات الدودة الدبوسية لدى البشر.





علاج الديدان الدبوسية بالثوم

يشتهر الثوم بتأثيراته المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، ويستخدمه بعض الناس كعلاج مكمل لعدوى الدودة الدبوسية والديدان الخطافية والديدان الأسطوانية.

لاستخدام الثوم ، يمكن للناس تناول فصوص الثوم نيئة أو استخدام الثوم المفروم في مجموعة متنوعة من الأطباق. بدلًا من ذلك ، يمكنهم مزج الثوم المفروم ناعمًا مع الفازلين لتشكيل عجينة يمكن وضعها مباشرة على الجلد في منطقة الشرج.

ومع ذلك ، من الضروري عدم وضع العجينة على البواسير ، أو مناطق تكسير الجلد ، أو الجلد المتهيج.





الجزر.. علاج الدود نهائيا

يوفر الجزر الألياف ويمكن أن يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويعد الجزر النيء غني بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء.

لا يعرف الباحثون ما إذا كان الجزر يحارب الديدان الدبوسية بشكل مباشر ، لكنه قد يساعد في دفع الديدان الدبوسية خارج الأمعاء

ما لم يكن لدى الشخص حساسية من الجزر ، فإن تناوله نيئًا هو علاج منزلي آمن، من الأفضل غسل الجزر أولًا للتخلص من البكتيريا والمبيدات الحشرية.





علاج الدودة الدبوسية عند الاطفال ببذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على مركب و أشارت الدراسات المبكرة جدًا إلى أن هذا المركب قد يجعل بذور اليقطين فعالة ضد الطفيليات الداخلية.

من الممكن تناول بذور اليقطين أو مزجها بالماء لتشكيل عجينة للأكل ومع ذلك ، لا يوجد دليل حديث يشير إلى أن بذور اليقطين يمكن أن تساعد في التخلص من الديدان الدبوسية.





زيت جوز الهند وعلاج الدودة الدبوسية عند الاطفال

يحتوي زيت جوز الهند على مجموعة من الاستخدامات المنزلية والصحية المختلفة. إنه علاج منزلي شائع للديدان الدبوسية ويمكن وضع الزيت حول منطقة الشرج .

يتناول بعض الأشخاص أيضًا ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي كل صباح. طالما أن الناس ليس لديهم حساسية من الزيت ، فمن الآمن لهم تجربة ذلك. ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي على أن زيت جوز الهند علاج فعال للديدان الدبوسية.





بذور البابايا وعلاج الدودة الدبوسية

أظهرت دراسة أجريت عام 2012 على الفئران أن بذور البابايا يمكن أن تعالج التهابات الديدان، ومع ذلك ، لم تظهر أي دراسات على البشر أنها فعالة، لاستخدام هذا العلاج ، ويمكن للشخص أن يأكل بذور البابايا بمفرده أو بالعسل لتحليتها





المراجع ..

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