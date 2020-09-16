علاج الديدان بالأعشاب.. بـ 4 طرق مختلفة

لا تصيب الديدان الحيوانات فقط؛ وانما يمكن ان تصيب الإنسان أيضا، وبالأخص الأطفال، وإن كنت تبحث عن علاج الديدان بالاعشاب؛ فعليك قراءة السطور التالية لكي تجد علاج الديدان بالاعشاب وتتخلص من هذه المشكلة المؤرقة تماما.
ويمكن علاج الديدان التي تصيب البشر بعد تناول اللحوم غير المطبوخة، أو تناول الأسماك المصابة بالديدان، عن طريق الاعشاب، ويجب ان نحصل على علاج الديدان بالاعشاب مبكرا؛ لـ تقليل احتمالية حدوث مضاعفات مثل انسداد الجهاز الهضمي.
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علاج الديدان بالاعشاب
على الرغم من أن الأدوية الفموية فعالة في علاج الديدان، إلا أن هناك أبحاثًا تشير إلى أن بعض علاج الديدان بالاعشاب الطبيعية والمنزلية يمكنها أيضًا محاربة الديدان المعوية.
1- بذور البابايا :
في إحدى الدراسات، تم إعطاء جرعات مختلفة من دفعات بذور البابايا للأشخاص المصابين بالديدان المعوية، وبعد أسبوعين من العلاج اختفت تماما الديدان المعوية، مما يجعله فعال في علاج الديدان عند إضافة بذور البابايا مع العسل الأبيض.
2- بربريان :
مركب متوفر في مجموعة متنوعة من الأعشاب مثل البرباريس الأوروبي ( Berberis vulgaris ) ، تم العثور على البربرين كـ علاج الديدان بالاعشاب في العديد من الدراسات الأولية؛ حيث أظهر البربريان المستخرج من البرباريس نشاطًا قد يساعد في الحماية من عدوى الدودة الشريطية.
3- بذور اليقطين :
وتعتبر بذور اليقطين احد افضل علاج الديدان بالاعشاب، وذلك لما تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ، والأحماض الدهنية؛ حيث وجد أن مستخلصات بذور اليقطين لها بعض النشاط المضاد للطفيليات تعمل على شل الديدان ومنعها من التمسك بجدران الأمعاء.
ويمكن استخدام بذور اليقطين او القرع كـ علاج الديدان بالأعشاب عبر تقشير ملعقة كبيرة من البذور وسحقها، ثم نقعها في 250 مل من الماء المغلي ثم شربها. سيقتل هذا الطفيليات ويساعد في طرد الديدان الشريطية ايضا .
أسرع علاج للديدان
على الرغم من وجود علاجات لعلاج الدودة، إلا أنه دائما ما نبحث عن اسرع علاج للديدان في المنزل، ولكن عليك ان تكون اكثر حذرا إذا كنت تعاني من الحساسية، لذا يجب أن تختبر العلاج على قطعة صغيرة من الجلد قبل تطبيقه على المنطقة المصابة، وفيما يلي سنقوم بذكر سرع علاج للديدان، وهم :
1- الثوم :
يقال إن الثوم يقتل أي بيض موجود ويمنع إناث الديدان من وضع المزيد من البيض، ويمكنك تناول الثوم بجرعات صغيرة ، فهو اسرع علاج للديدان.
2- زيت جوز الهند :
يعتبر زيت جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وهو ايضا اسرع علاج للديدان يتطلب هذا العلاج نهجًا من خطوتين. ابتلع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي كل صباح، وملعقة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش.
3- الجزر الخام :
يُعتقد أن تناول كوب من الجزر المبشور النيئ مرتين يوميًا يمكن أن يساعد جسمك على دفع الديدان عبر الأمعاء. وذلك لأن الجزر الغني بالألياف يمكن أن يحسن الهضم ويعزز حركة الأمعاء، حيث ان أغلب الأطباء يعتبرون الجزر اسرع علاج للديدان.
علاج ديدان البطن بالثوم
ولـ علاج ديدان البطن بالثوم، فقد يحظى الثوم بشعبية كبيرة بسبب الرائحة الرائعة التي يضيفها إلى الطعام، ولكنه أيضًا طعام مضاد للطفيليات يمكن أن يساعد في التعامل مع أي نوع من الديدان المعوية، وذلك لأن الثوم يحتوي على أحماض امينية و الكبريت المضادة للطفيليات بطبيعتها، وتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والمطهرة الموجودة في الثوم على قتل الميكروبات في الجسم ايضا .
ويمكن علاج ديدان البطن بالثوم؛ حيث إن تناول ثلاث فصوص من الثوم النيء على معدة فارغة كل يوم لمدة أسبوع واحد من أبسط الطرق للتخلص من جميع أنواع الديدان المعوية، بدلًا من ذلك ، يمكن غلي فصين من الثوم المهروس في كوب من الحليب وشربها على معدة فارغة ان يحقق الفعالية إذا تم اتباعها لمدة أسبوع.
علاج ديدان البطن عند الأطفال
توصي الدكتورة إليزابيث كيبونيكا طبيبة الأطفال في مستشفى مالاغو، بضرورة علاج ديدان البطن عند الاطفال كل ثلاثة أشهر أو على الأقل ثلاث مرات في السنة اعتمادًا على مدى تناول الأطعمة الخطرة التي تتسبب في حدوث الديدان.
وأفادت كيبونيكا، أنه عندما يأكل الأطفال منتجات غير صحية أو ينخرط في سلوك محفوف بالمخاطر ، يتم انتقال بالديدان من شخص مصاب وترسب في الجهاز الهضمي حتى الأمعاء حيث تنمو وتتكاثر، والأنواع الرئيسية التي تصيب الإنسان هي الدودة الأسطوانية و الدودة السوطية والديدان الخطافية.
وأوضحت الدكتور كيبونيكا، أن الإصابة بالديدان قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق ولهذا السبب لا يمكن أن يعتمد التشخيص إلا على الفحص الدقيق، ولكن في الغالب يصيب ديدان البطن عند الاطفال بسبب تناول الأطعمة غير الصحية، وخاصة الفواكه والخضروات والعصائر واللحوم غير المطبوخة جيدًا والحليب.
وأشارت كيبونيكا، إلى أن يجب علاج ديدان البطن عند الأطفال بشكل دوري ضروري حتى تتجنب الإصابة بانسداد معوي، وقتل البيض الذي تتركه الديدان، ويمكن استخدام من العلاجات ما يلي:
1- ميبيندازول Mebendazole:
وهو دواء شائع مضاد للديدان يقضي على بعض الديدان الشائعة وهو فعال في علاج ديدان البطن عند الاطفال .
2- ألبيندازول :
وهو علاج ديدان البطن عند الاطفال شائع و يصفه الأطباء في حالات العدوى الدودية الشصية لتصبح قابلة للشفاء بنسبة 100٪ .