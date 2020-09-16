علاج الديدان بالأعشاب.. بـ 4 طرق مختلفة

2- بربريان :

3- بذور اليقطين :

حيث وجد أن مستخلصات بذور اليقطين لها بعض النشاط المضاد للطفيليات تعمل على

إذا كنت تعاني من الحساسية، لذا يجب أن تختبر العلاج على قطعة صغيرة من الجلد قبل تطبيقه على المنطقة المصابة، وفيما يلي سنقوم بذكر سرع علاج للديدان، وهم :

إن تناول ثلاث فصوص من الثوم النيء على معدة فارغة كل يوم لمدة أسبوع واحد من أبسط الطرق للتخلص من جميع أنواع الديدان المعوية، بدلًا من ذلك ، يمكن غلي فصين من الثوم المهروس في كوب من الحليب وشربها على معدة فارغة ان يحقق الفعالية إذا تم اتباعها لمدة أسبوع.

علاج ديدان البطن عند الأطفال

توصي الدكتورة إليزابيث كيبونيكا طبيبة الأطفال في مستشفى مالاغو، بضرورة علاج ديدان البطن عند الاطفال كل ثلاثة أشهر أو على الأقل ثلاث مرات في السنة اعتمادًا على مدى تناول الأطعمة الخطرة التي تتسبب في حدوث الديدان.





وأفادت كيبونيكا، أنه عندما يأكل الأطفال منتجات غير صحية أو ينخرط في سلوك محفوف بالمخاطر ، يتم انتقال بالديدان من شخص مصاب وترسب في الجهاز الهضمي حتى الأمعاء حيث تنمو وتتكاثر، والأنواع الرئيسية التي تصيب الإنسان هي الدودة الأسطوانية و الدودة السوطية والديدان الخطافية.





وأوضحت الدكتور كيبونيكا، أن الإصابة بالديدان قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق ولهذا السبب لا يمكن أن يعتمد التشخيص إلا على الفحص الدقيق، ولكن في الغالب يصيب ديدان البطن عند الاطفال بسبب تناول الأطعمة غير الصحية، وخاصة الفواكه والخضروات والعصائر واللحوم غير المطبوخة جيدًا والحليب.





وأشارت كيبونيكا، إلى أن يجب أن يجب علاج ديدان البطن عند الأطفال بشكل دوري ضروري حتى تتجنب الإصابة بانسداد معوي، وقتل البيض الذي تتركه الديدان، ويمكن استخدام من العلاجات ما يلي:





1- ميبيندازول Mebendazole:

وهو دواء شائع مضاد للديدان يقضي على بعض الديدان الشائعة وهو فعال في علاج ديدان البطن عند الاطفال .



