بديل لدواء الديدان.. خليط طبيعي عليك إعطاؤه لطفلك قبل النوم

حذر أغلب الأطباء من تناول الأطفال للوجبات السريعة والشبيسى وأنواعه، لأنه يضر بالجسم كثيرا ويسبب اضطرابات معوية، ومعانات الأطفال من الديدان.



لذلك تنصح بعض الأمهات بضرورة إعطاء الطفل هذا الخليط الطبيعي للتخلص من الديدان



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نصح الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، بتناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان.

الملعقة السحرية للتخلص من الديدان وهي عبارة عن بودرة قشور الرمان :

قشور الرمان تعالج القولون وترفع معدل المناعة والحديد في الجسم .



ملعقة من بودرة قشور اليوسفي :

نصف معلقة من القرفة المطحونة. معلقة من العسل الأبيض. طريقة الاستعمال: تخلط المكونات جيدا.

تؤخذ قبل النوم يوميا لمدة أسبوع وتكرر الوصفة بعد 15 يوما أخرى ويحفظ الخليط في الثلاجة.