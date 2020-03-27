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مرأة

بدون أدوية.. فوائد قشر الرمان فى علاج الديدان عند الأطفال

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:30 ص
علاج ديدان الأطفال
علاج ديدان الأطفال
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نهى هجرس
يتناول العديد من الأشخاص الرمان لاحتوائه على العديد من المغذيات والفوائد التى يحتاجها الجسم، كما يفيد البشرة ويغذيها بشكل كبير، ووفقًا لما ذكره الدكتور أحمد أبو النصر أستشاري العلاج بالأعشاب عن أهم فوائد قشر الرمان..

 فوائد قشر الرمان الصحية

- منشط للجهاز العصبى المركزى، كما يعمل على تقوية الجهاز الهضمى زى السيلامونيلا اللى بتعمل تيفود و الديدان و كمان الميكروب الحلزونى

- مفيد للأشخاص التى تعانى من إلتهاب الجهاز الهضمى زى القرحة والحموضة، مثل تعب المعدة بعد الشاى ويعد قشر الرمان من  الأطعمة التى تفيد جهازك الهضمى.

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- ينظف الجهاز الهضمى للأطفال الصغار من الديدان، لأنه يحمل الدودة فتفقد القدرة على إلتصاقها بالجهاز الهضمى، ويجب تناول زيت زيت الخروع بعد قشر الرمان .

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