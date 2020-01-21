طريقة تخزين الرمان .. هيفضل معاكى 6 شهور

طريقة تخزين الرمان سهلة وبسيطة وخاصة لمحبي الرمان والذى يشتهون تناوله باستمرار، لذلك تظهر الحاجة إلى معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه واستخراجه وقت الحاجة، وبدون تغيير فى طعمه أو جودته ولكن هناك فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان يصر على تناول الرمان حيث أنه يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات تقلل من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في سرطان الثدي وخلايا سرطان القولون، وغيرها من الفوائد وعليه نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تخزين الرمان.
أفضل طريقة لتخزين الرمان هي الثلاجة، حيث أن الرمان لابد من وضعه فى كيس محكم الإغلاق ثم وضعه فى الثلاثجة حيث يستمر لمدة شهرين ولكن فى حال تخزين والرمان كعصير لابد من استخدامه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.
- محاربة سرطان البروستاتا
تشير الدراسات إلى أن الرمان قد يؤدي إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية، وذلك من خلال تبريد بذور الرمان في حاوية محكمة الإغلاق وتخزينها في وعاء زجاجي أو خزفي، من أجل الاستخدام الطويل.
- سرطان الثدي
يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، حيث أن الرمان يمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي فضلا عن قتل بعضها.
- الرمان قد يخفض ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أفادت أحد الدراسات تعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض كبير في ضغط الدم بعد تناول عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين.
- الرمان قد يساعد في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل
الرمان له آثار مضادة للالتهابات، وبالتالى يساعد في علاج التهاب المفاصل حيث تشير الدراسات المختبرية إلى أن مستخلص الرمان يمكن أن يحجب الإنزيمات المعروفة بتلف المفاصل لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام كما تبين أن الرمان يخفف التهاب المفاصل في الفئران.
- عصير الرمان قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تعد أمراض القلب حاليًا السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، إلا أن الحمض الدهني الرئيسي في الرمان، يساهم على الحماية من أمراض القلب.
تتضمن طريقة تخزين الرمان عدة خطوات نرصدها فيما يلي:
- أولا قومى سيدتى بتقشير الرمان فى إناء
- ثم قومى بفصل حبات الرمان وقومى برش حبيبات سكر عليها وبعد ذلك قومى بتغطية الإناء
- قومى بنقع الرمان فى الماء لمدة 45 دقيقة
- بعد ذلك قومى بوضع الرمان على مصفاة، ثم نضع حبات الرمان فى أكياس تخزين وقمى بالتأكد من تفريغ الهواء جيدا، ونضعها فى الثلاثجة.
- الرمان له آثار مضادة للالتهابات
الالتهابات المزمنة هي واحدة من المحركات الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة، وهذا يشمل أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وحتى السمنة.
- يساعد الرمان في محاربة سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا هو نوع شائع من السرطان لدى الرجال، حيث تشير الدراسات إلى أن مستخلص الرمان قد يؤدي إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية أو حتى موتها.
- الرمان مفيد لسرطان الثدي
خلاصة الرمان قد تمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي.
- الرمان يساعد في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل.
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يساعد الحمض البوني، وهو الحمض الدهني الرئيسي في الرمان، على الحماية من عدة خطوات في عملية أمراض القلب، كما أظهرت دراسة استمرت أربعة أسابيع على 51 شخصًا لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية أن 800 مل من زيت بذور الرمان يوميًا قلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية.
- الرمان يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية
يمكن للمركبات النباتية في الرمان أن تساعد في محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة حيث ثبت أنها تحارب بعض أنواع البكتيريا وكذلك الخميرة المبيضات البيضاء كما أنها واقية من التهابات الفم مثل التهاب اللثة والتهاب اللثة والتهاب الفم السني.
طريقة تخزين الرمان بالفريزر