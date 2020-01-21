طريقة تخزين الرمان .. هيفضل معاكى 6 شهور

سهلة وبسيطة وخاصة لمحبي الرمان والذى يشتهون تناوله باستمرار، لذلك تظهر الحاجة إلى معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه واستخراجه وقت الحاجة، وبدون تغيير فى طعمه أو جودته ولكن هناك فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان يصر على تناول الرمان حيث أنه يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات تقلل من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في سرطان الثدي وخلايا سرطان القولون، وغيرها من الفوائد وعليه نرصد لكم فى سياق التقرير التالى

أفضل طريقة لتخزين الرمان هي الثلاجة ، حيث أن الرمان لابد من وضعه فى كيس محكم الإغلاق ثم وضعه فى الثلاثجة حيث يستمر لمدة شهرين ولكن فى حال تخزين والرمان كعصير لابد من استخدامه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.









- محاربة سرطان البروستاتا

تشير الدراسات إلى أن الرمان قد يؤدي إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية، وذلك من خلال تبريد بذور الرمان في حاوية محكمة الإغلاق وتخزينها في وعاء زجاجي أو خزفي، من أجل الاستخدام الطويل.





- سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، حيث أن الرمان يمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي فضلا عن قتل بعضها.





- الرمان قد يخفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أفادت أحد الدراسات تعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض كبير في ضغط الدم بعد تناول عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين.





- ا لرمان قد يساعد في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل

الرمان له آثار مضادة للالتهابات، وبالتالى يساعد في علاج التهاب المفاصل حيث تشير الدراسات المختبرية إلى أن مستخلص الرمان يمكن أن يحجب الإنزيمات المعروفة بتلف المفاصل لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام كما تبين أن الرمان يخفف التهاب المفاصل في الفئران.



