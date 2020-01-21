AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تخزين الرمان .. هيفضل معاكى 6 شهور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:48 م
طريقة تخزين الرمان
طريقة تخزين الرمان
Advertisements
أمينة الدسوقى
طريقة تخزين الرمان سهلة وبسيطة وخاصة لمحبي الرمان والذى يشتهون تناوله باستمرار، لذلك تظهر الحاجة إلى معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه واستخراجه وقت الحاجة، وبدون تغيير فى طعمه أو جودته ولكن هناك فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان يصر على تناول الرمان حيث أنه يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات تقلل من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في سرطان الثدي وخلايا سرطان القولون، وغيرها من الفوائد وعليه نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تخزين الرمان.



أفضل طريقة لتخزين الرمان هي الثلاجة، حيث أن الرمان لابد من وضعه فى كيس محكم الإغلاق ثم وضعه فى الثلاثجة حيث يستمر لمدة شهرين ولكن فى حال تخزين والرمان كعصير لابد من استخدامه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.


- محاربة سرطان البروستاتا
تشير الدراسات إلى أن الرمان قد يؤدي إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية، وذلك من خلال تبريد بذور الرمان في حاوية محكمة الإغلاق وتخزينها في وعاء زجاجي أو خزفي، من أجل الاستخدام الطويل.

- سرطان الثدي
يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، حيث أن الرمان يمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي فضلا عن قتل بعضها.

- الرمان قد يخفض ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أفادت أحد الدراسات تعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض كبير في ضغط الدم بعد تناول عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين.

- الرمان قد يساعد في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل
الرمان له آثار مضادة للالتهابات، وبالتالى يساعد في علاج التهاب المفاصل حيث تشير الدراسات المختبرية إلى أن مستخلص الرمان يمكن أن يحجب الإنزيمات المعروفة بتلف المفاصل لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام كما تبين أن الرمان يخفف التهاب المفاصل في الفئران.

- عصير الرمان قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تعد أمراض القلب حاليًا السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، إلا أن الحمض الدهني الرئيسي في الرمان، يساهم على الحماية من أمراض القلب.


تتضمن طريقة تخزين الرمان عدة خطوات نرصدها فيما يلي:
- أولا قومى سيدتى بتقشير الرمان فى إناء
- ثم قومى بفصل حبات الرمان وقومى برش حبيبات سكر عليها وبعد ذلك قومى بتغطية الإناء
- قومى بنقع الرمان فى الماء لمدة 45 دقيقة
- بعد ذلك قومى بوضع الرمان على مصفاة، ثم نضع حبات الرمان فى أكياس تخزين وقمى بالتأكد من تفريغ الهواء جيدا، ونضعها فى الثلاثجة.


- الرمان له آثار مضادة للالتهابات
الالتهابات المزمنة هي واحدة من المحركات الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة، وهذا يشمل أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وحتى السمنة.

- يساعد الرمان في محاربة سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا هو نوع شائع من السرطان لدى الرجال، حيث تشير الدراسات إلى أن مستخلص الرمان قد يؤدي إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية أو حتى موتها.

- الرمان مفيد لسرطان الثدي
خلاصة الرمان قد تمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي.

- الرمان يساعد في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يساعد الحمض البوني، وهو الحمض الدهني الرئيسي في الرمان، على الحماية من عدة خطوات في عملية أمراض القلب، كما أظهرت دراسة استمرت أربعة أسابيع على 51 شخصًا لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية أن 800 مل من زيت بذور الرمان يوميًا قلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية.

- الرمان يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية
يمكن للمركبات النباتية في الرمان أن تساعد في محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة حيث ثبت أنها تحارب بعض أنواع البكتيريا وكذلك الخميرة المبيضات البيضاء كما أنها واقية من التهابات الفم مثل التهاب اللثة والتهاب اللثة والتهاب الفم السني.

طريقة تخزين الرمان بالفريزر


- يحفظ الرمان بالفريزر من خلال أولا تفصيص الرمان ووضع حباته على مصفاة حتى تجف.
- بعد التأكد من جفاف حبات الرمان نضعها فى أكياس ونقوم بتفريغ الهواء منها ثم نحكم الغلق عليها
- نضع الأكياس بالفريزر وهذه الطريقة تجعل حبات الرمان تبقى لمدة 6 شهور.


- يحمي من الجذور الحرة
الرمان غني بالمواد المضادة للتأكسد، وبالتالي يحمي الجسم من الجذور الحرة ، المسئولة عن الشيخوخة المبكرة.

- الوقاية من تصلب الشرايين
مع زيادة العمر ونمط الحياة التي نعيشها، تصبح جدران الشرايين أكثر صعوبة بسبب الكوليسترول، مما يؤدي إلى الانسداد في بعض الأحيان، أما الخاصية المضادة للأكسدة من الرمان تمنع الكوليسترول السيئ من الأكسدة لذلك فإن تناول الرمان يزيل الدهون الزائدة ويمنع تصلب جدران الشرايين.

-يمنع التهاب المفاصل
يمكن أن يقلل الرمان من أضرار الغضروف عن طريق محاربة الإنزيم الذي يفعل ذلك. الرمان لديه أيضا القدرة على الحد من الالتهابات.

مصدر المعلومات مواقع healthline وeatbydate.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معجزة طبية.. أوراق التين الشوكي دواء للكوليسترول والسكر

صحي جدا | فوائد سحرية لا تعرفينها عن الكرنب .. اكتشفيها

فوائد العدس.. تعرف على 45 فائدة من العدس بألوانه المختلفة

لن تتوقع.. نوع من التوابل له قدرة فعالة لعلاج الأورام السرطانية

طريقة تخزين الرمان بقشره .. يستمر حتى شهرين

طريقة تخزين الرمان فى الثلاجة بـ 4 خطوات سهلة ومريحة

ترشيحاتنا

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

قائد داخل الملعب وخارجه .. محمد صلاح يشيد بـ شيكابالا

محمد صلاح يكشف عن سر بكاء طارق يحيى عقب الفوز أمام الزمالك

سلع ممنوع صرفها.. ما قيمة الدعم النقدي لكل مواطن في بطاقات التموين؟ ..فيديو

احذر تناول الشاي والقهوة في هذا الوقت تحديدًا

من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تسرق مجوهرات مسنة مصابة بالخرف.. وكاميرا مراقبة منزلية تكشفها

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة