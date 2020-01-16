طريقة تخزين الرمان فى الثلاجة بـ 4 خطوات سهلة ومريحة

طريقة تخزين الرمان فى الثلاجة، تحتاج إلى التركيز حيث أنها من الممكن أن تحفظ لشهور عدة، لذلك فإن تخزين الرمان بطريقة سهلة وبسيطة يتضمن عدة خطوات وخاصة أن الرمان له العديد من الفوائد حيث يحتوى على الألياف والبروتين وفيتامين ك والبوتاسيوم، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تخزين الرمان وفوائده الصحية.



طريقة تخزين الرمان



تتضمن طريقة تخزين الرمان عدة خطوات نرصدها فيما يلي

- أولا قومى سيدتى بتقشير الرمان فى إناء

- ثم قومى بفصل حبات الرمان وقومى برش حبيبات سكر عليها وبعد ذلك قومى بتغطية الإناء

- قومى بنقع الرمان فى الماء لمدة 45 دقيقة

- بعد ذلك قومى بوضع الرمان على مصفاة، ثم نضع حبات الرمان فى أكياس تخزين وقمى بالتأكد من تفريغ الهواء جيدا، ونضعها فى الثلاثجة.



فوائد الرمان



- الرمان له آثار مضادة للالتهابات

الالتهابات المزمنة هي واحدة من المحركات الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة، وهذا يشمل أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وحتى السمنة.



- يساعد الرمان في محاربة سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا هو نوع شائع من السرطان لدى الرجال، حيث تشير الدراسات إلى أن مستخلص الرمان قد يؤدي إلى إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية أو حتى موتها.



- الرمان مفيد لسرطان الثدي

خلاصة الرمان قد تمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي.



- الرمان يساعد في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل.



- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يساعد الحمض البوني، وهو الحمض الدهني الرئيسي في الرمان، على الحماية من عدة خطوات في عملية أمراض القلب، كما أظهرت دراسة استمرت أربعة أسابيع على 51 شخصًا لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية أن 800 مل من زيت بذور الرمان يوميًا قلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية.



- الرمان يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية

يمكن للمركبات النباتية في الرمان أن تساعد في محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة حيث ثبت أنها تحارب بعض أنواع البكتيريا وكذلك الخميرة المبيضات البيضاء كما أنها واقية من التهابات الفم مثل التهاب اللثة والتهاب اللثة والتهاب الفم السني.



مصدر المعلومات healthline.

