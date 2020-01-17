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مرأة

طريقة تخزين الرمان بالفريزر .. 3 خطوات سهلة وبسيطة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:30 م
طريقة تخزين الرمان
طريقة تخزين الرمان بالفريزر
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أمينة الدسوقى
طريقة تخزين الرمان بالفريزر، سهلة وبسيطة ولا تحتاجين سيدتى سوى لأكياس للتخزين، حتى يمكنك استخدام الرمان فى أى وقت تريدين، وخاصة أن الرمان يدعم سمك الشريان السباتي المغذي للمخ، وغيرها من الفوائد التى تعود على الجسم جراء تناول الرمان، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تخزين الرمان بالفريزر.

طريقة تخزين الرمان بالفريزر

تتضمن طريقة تخزين الرمان بالفريزر ما يلي:-

- يحفظ الرمان بالفريزر من خلال أولا تفصيص الرمان ووضع حباته على مصفاة حتى تجف.
- بعد التأكد من جفاف حبات الرمان نضعها فى أكياس ونقوم بتفريغ الهواء منها ثم نحكم الغلق عليها
- نضع الأكياس بالفريزر وهذه الطريقة تجعل حبات الرمان تبقى لمدة 6 شهور.

فوائد الرمان

- يحمي من الجذور الحرة
الرمان غني بالمواد المضادة للتأكسد، وبالتالي يحمي الجسم من الجذور الحرة ، المسئولة عن الشيخوخة المبكرة.

- مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان بمثابة "أرق لدمك"، حيث أن بذور الرمان تمنع الصفائح الدموية في الدم من تكوين جلطات وتخثر، فهناك نوعان من جلطات الدم، الأول هو النوع الجيد الذي يسرع من الشفاء أثناء الجرح أو الإصابة والثاني هو عندما يكون هناك أي جلطة داخلية، مثل القلب والشرايين أو في أي مكان آخر داخل الجسم، فهذا النوع من الجلطات ليست جيدة ويمكن أن يكون قاتلا.

- الوقاية من تصلب الشرايين
مع زيادة العمر ونمط الحياة التي نعيشها، تصبح جدران الشرايين أكثر صعوبة بسبب الكوليسترول، مما يؤدي إلى الانسداد في بعض الأحيان، أما الخاصية المضادة للأكسدة من الرمان تمنع الكوليسترول السيئ من الأكسدة لذلك فإن تناول الرمان يزيل الدهون الزائدة ويمنع تصلب جدران الشرايين.

- يعمل مثل قناع الأكسجين
الرمان يساعد على ضخ مستوى الأكسجين في دمائنا، بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان، فإنه يحارب الجذور الحرة، ويقلل الكوليسترول ويمنع تجلط الدم.

- يمنع التهاب المفاصل
يمكن أن يقلل الرمان من أضرار الغضروف عن طريق محاربة الإنزيم الذي يفعل ذلك. الرمان لديه أيضا القدرة على الحد من الالتهابات.

- يكافح أمراض القلب وسرطان البروستاتا
حيث أظهرت الدراسات أن عصير الرمان يبطئ النمو ويقتل خلايا السرطان المستنبتة.
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