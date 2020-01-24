AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يقضى على القشرة ويقاوم الالتهابات.. تعرفى على فوائد زيت الرمان

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:31 ص
فوائد زيت الرمان
فوائد زيت الرمان
Advertisements
نهى هجرس
يعد الرمان من أكثر الفواكه التى تحتوى على فيتامينات وفوائد هائلة للصحة والجسم والشعر، ولا تقتصر فوائده على تناوله فقط، فزيت الرمان له مزايا لا حصر لها.

وفقًا لموقع "wiki how" إليكم أهم فوائد زيت الرمان.

- يساعد زيت الرمان على تهدئة البشرة بشكل كبير وإمدادها بالرطوبة الدائمة.
يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج الذى يساعدك زيت بذور الرمان في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الأوعية الدموية لزيادة نمو الشعر.
- كما يساعد على تقوية بطانة الأمعاء ووقف النزيف الحاد.
- يساهم زيت الرمان أيضًا فى تحسين صحة الهضم، وتنشيط الدورة الدموية.

اقرأ أيضًا
- يساعد زيت الرمان على معالجة الالتهابات وعلاج البواسير.
- يساعد على فقدان الوزن وخفض مستوى الدهون فى الجسم.
يعالج زيت الرمان تلف خلايا الموجودة بالبشرة ويساعد على منع الخلايا التالفة من النمو ويجعل البشرة أكثر شبابًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل للأدوية.. تعرف على فوائد عصير الرمان بالجوافة

زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. 4 فوائد صحية مذهلة لـ كبدة الدجاج

نتائجه مذهلة.. تعرفي على فوائد زيت الثوم للشعر

طريقة تخزين الرمان فى الثلاجة بـ 4 خطوات سهلة ومريحة

ترشيحاتنا

مجدى عبدالغنى: الأهلي خسر من طوب الأرض والخطيب نجم شباك.. فيديو

المقاصة يوضح حقيقة تعيين مدير فني خلفا لـ ميدو

حكم النوم على جنابة حتى الصباح

غدا .. إذاعة برنامج الحكاية على قناة mbc مصر 2 في موعده

ضربة لـ الأهلى والزمالك.. نجم يد سموحة ينتقل إلى الدوري السعودي

فيرمينو يسجل الهدف الثاني في شباك ولفرهامبتون قبل 5 دقائق من صافرة النهاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل