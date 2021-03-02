أسباب تكفي لإبعاد أطفالك عن المشروبات الغازية.. مشاكل العظام والتركيز أخطرها

لا تحتوي المشروبات الغازية على العناصر الغذائية ، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، وتشير الدراسات إلى وجود صلة قوية بين استهلاك المشروبات الغازية والسمنة لدى الأطفال.





وتعمل المشروبات الغازية على كبح الشهية لذلك يقل احتمال تناول الأطفال للأطعمة المغذية، ومن غير المرجح أن يحصل الأطفال الذين يشربون المشروبات الغازية على المستويات الموصى بها من فيتامين أ والكالسيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية المهمة الأخرى.









ويمكن للفوسفور ، وهو مكون شائع في الصودا ، أن يستنفد الكالسيوم في العظام، لا فإن الأطفال الذين يشربون المشروبات الغازية أكثر عرضة لكسر العظام، وهو ما دفع الأطباء إلى القلق بشأن التأثير الصحي لاستهلاك المشروبات الغازية على الفتيات في سن المراهقة.





وتظهر الدراسات وجود صلة مباشرة بين تسوس الأسنان واستهلاك الأطفال المشروبات الغازية ؛ حيث ان الأمر لا يتعلق بالسكريات فقد في تسوس الأسنان، بل إن الأحماض الموجودة في الصودا تحفر مينا الأسنان، ويمكن أن يبدأ الحمض في إذابة مينا الأسنان في غضون 20 دقيقة فقط.





وأبلغ أطباء الأسنان عن فقد كامل لمينا الأسنان الأمامية لدى الفتيان والفتيات في سن المراهقة الذين يشربون المشروبات الغازية بشكل معتاد، ومستمر.





و يمكن أن يؤدي نسبة الكافيين الموجودة في المشروبات الغازية إلى إرهاق الغدة الكظرية ، خاصة عند الأطفال المسؤولة عن ضعف الذاكرة لديهم، ويحتوي الكولا على 35 إلى 38 ملليجرام من الكافيين لكل 12 جرام غالبًا ما يحتوي المشروبات الغازية الدايت على حوالي 56 ملليغرام من الكافيين.





وهناك العديد من المشاكل الصحية الأخري التي يمكن ان تسبب بها استهلاك المشروبات الغازية عند الاطفال بخلاف هشاشة العظام وتسوس الأسنان ، ومن أخطرها:





1- استهلاك المشروبات الغازية كل يوم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات السكر في الدم ، بما في ذلك مرض السكري.





2- الأسبارتام ، الذي يستخدم في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية ، مادة فعالة لسموم المخ واضطراب الغدد الصماء.





3- حمض الستريك ، الموجود غالبًا في المشروبات الغازية، قد يحتوي على آثار من مادة MSG. الغلوتامات أحادية الصوديوم هي مادة سامة أخرى للدماغ، وقد تحتوي النكهات الاصطناعية الموجودة في الصودا أيضًا على آثار من مادة MSG.





4- استهلاك المشروبات الغازية بانتظام يمكن أن يخل بالتوازن الهش والقلوي للمعدة ، مما يخلق بيئة حمضية مستمرة. يمكن أن تؤدي هذه البيئة الحمضية المطولة إلى التهاب المعدة وبطانة الاثني عشر ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة للغاية عند إصابة الأطفال بها.





5- تعمل المشروبات الغازية كمدرات للبول مجففة ، مثلها مثل الشاي والقهوة والكحول ، ويمكن أن تثبط عمل الجهاز الهضمي السليم.



