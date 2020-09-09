دراسة: المشروبات الغازية مرتبطة باتباع نظام غذائي سيئ.. تجنب شراءها

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة إكستر، إلى أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية هم أكثر عرضة لاتباع نظام غذائي سيئ بشكل عام ويعانون من زيادة الوزن.
وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، انه بتحليل مشتريات المشروبات الغازية لـ 9000 شخص، ووجدوا أن شراء المشروبات الغازية يساهم في اتباع نظام غذائي غير صحي، وتناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الشوكولاتة والحلويات والبسكويت.
وتابع الباحثون، أنه زيادة الوزن أو السمنة مع مؤشر كتلة الجسم كانت اكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية بشكل كبير، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال الدكتور نيكولاس بيرغر المؤلف الرئيسي للدراسة، ان شراء المشروبات الغازية يعرض الاسرة باكملها لخطر السمنة وزيادة الوزن بنسبة 66.8%، وذلك لأن المشروبات الغازية تعمل على زيادة الشراهة تجاه تناول الأطعمة عالية السعرات.