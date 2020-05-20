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مرأة

لن تصدق ما تفعله المشروبات الغازية للجهاز المناعي.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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لمياء الياسين - عدسة : إيهاب أشرف - نور المصري
قال الدكتور سمير نيروز ، استشاري التغذية العلاجية إن هناك الكثير من العادات السيئة وغير الصحية في الطعام والشراب والتي يتبعها البعض خاصة في شهر رمضان وهو ما يؤثر على الجهاز المناعي للشخص بشكل كبير.

وأضاف سمير نيروز، خلال استضافته ببرنامج استشارة المذاع على موقع صدى البلد، أن هذه العادات السيئة التي تؤثر على المناعة تجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومن هذه العادات تناول المشروبات الغازية.

ونصح استشاري التغذية العلاجية بضرورة تجنب المشروبات الغازية والماء أثناء تناول الطعام نتيجة ضررها لأنها نسبة السكر إلى ما يعادل 9 ملاعق وهذا يعتبر خطأ لان زيادة السكر تؤثر على الجهاز المناعي.

وحذر من تناول الشاي بعد الطعام بنصف ساعة لانه يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، مشيرا إلى أن تناول المقليات يزيد من العناصر الشاردة التي تؤثر بالسلب الجهاز المناعي للجسم.
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