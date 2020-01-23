أضرار المشروبات الغازية على الكلى .. تزيد من مستويات الكرياتينين في الدم

اضرار المشروبات الغازية على الكلى، خطيرة جدا حيث أن المشروبات الغازية تحتوى على حمض الفسفوريك والذي يرتبط بالتغيرات البولية التي تعزز حصوات الكلى حيث ربطت الدراسات بين استهلاك المشروبات الغازية و مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحصى الكلى.





لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار المشروبات الغازية على الكلى.





اضرار المشروبات الغازية على الكلى





- تضاعف المشروبات الغازية الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم كما انها تزيد حصوات الكلى، نظرا لوجود حمض الفسفوريك.

- تمثل المشروبات الغازية خطورة كبير على الجسم وخاصة فى حال تناولها بعد تمرين ساخن أو القيام بمجهود كبير حيث أجريت دراسة 12 شخص يتمتعون بصحة جيدة وقاموا ببذل نشاط كبير ثم تناولوا مشروبات غازية عالية الفركتوز، و كرروا هذه الدورة لمدة ساعة ما مجموعه أربع مرات، وبعد الفحص وجد زيادة مستويات الكرياتينين في الدم وانخفاض معدل الترشيح الكبيبي.





- تعمل المشروبات الغازية على زيادة الجفاف فى الجسم نتيجة ارتفاع مستويات فاسوبريسين وهو هرمون مضاد لإدرار البول ويزيد من ضغط الدم.

- تتحول كميات كبيرة من السكر إلى دهون في الكبد، حيث تتكون المشروبات الغازية من السكريات التى تستهلك كميات كبيرة من الفركتوز، والتى تسبب تحول الفركتوز إلى دهون

- السكر يزيد بشكل كبير تراكم الدهون في البطن، وبالتالى زيادة الوزن، حيث يرتبط الفركتوز بزيادة كبيرة في الدهون الخطرة حول البطن والأعضاء، حيث تتكون بما يعرف باسم الدهون الحشوية .





- تتسب الصودا السكرية في مقاومة الأنسولين وبالتالى التسبب فى متلازمة التمثيل الغذائي حيث يقوم هرمون الأنسولين بنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، لذلك عند تناول المشروبات الغازية تصبح الخلايا أقل حساسية أو مقاومة لآثار الأنسولين، فعندما يحدث هذا ، يجب أن يصنع البنكرياس كمية أكبر من الأنسولين لإزالة الجلوكوز من مجرى الدم - وبالتالي فإن مستويات الأنسولين في ترتفع فى دمك فهذه الحالة تعرف باسم مقاومة الأنسولين.





- الصودا السكرية لا تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية حيث تحتوى فقط السكر ولا تحتوي على الفيتامينات أو المعادن أو الألياف وبالتالى لا يضيف شيئًا إلى نظامك الغذائي باستثناء الكميات المفرطة من السكر المضاف والسعرات الحرارية غير الضرورية.



