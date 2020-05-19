أقل ضررا.. بديل عن المشروبات الغازية في الصيف

في هذه الفترة من الإغلاق ، تغيرت أشياء كثيرة من بينها عادات الناس الغذائية،

ولكن هناك العديد من البدائل الصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل ، ومع الصيف هنا ، سيصنعون المشروبات المثالية أيضًا. هنا البعض منها:







