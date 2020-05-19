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مرأة

أقل ضررا.. بديل عن المشروبات الغازية في الصيف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
في هذه الفترة من الإغلاق ، تغيرت أشياء كثيرة من بينها عادات الناس الغذائية، وإذا كنت تفتقد المشروبات الغازية كثيرًا ، ولم تتناولها منذ فترة ، فاعلم أنه من الأفضل تجنبها. 


تعد  الصودا واحدة من أكبر مصادر السعرات الحرارية. إذا كنت تفكر في فقدان بعض الوزن والبقاء في اللون الوردي للصحة ، فتجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية.




ولكن هناك العديد من البدائل الصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل ، ومع الصيف هنا ، سيصنعون المشروبات المثالية أيضًا. هنا البعض منها:


* القهوة: كلما كان المبرد أفضل. القهوة ، عندما تستهلك باعتدال ، يمكن أن تكون صحية. في الصيف ، يمكنك دائمًا التحضير بنفسك لكوب من القهوة الباردة وإضافة بعض الكريم لمذاق أفضل. كمشروب ، يمكن أن يجعلك أكثر يقظة وتحسين تركيزك ، بينما يجعلك تنهي مهامك بشكل أسرع.

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