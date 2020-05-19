أقل ضررا.. بديل عن المشروبات الغازية في الصيف

في هذه الفترة من الإغلاق ، تغيرت أشياء كثيرة من بينها عادات الناس الغذائية، وإذا كنت تفتقد المشروبات الغازية كثيرًا ، ولم تتناولها منذ فترة ، فاعلم أنه من الأفضل تجنبها.
تعد الصودا واحدة من أكبر مصادر السعرات الحرارية. إذا كنت تفكر في فقدان بعض الوزن والبقاء في اللون الوردي للصحة ، فتجنب شرب الصودا والمشروبات الغازية.
ولكن هناك العديد من البدائل الصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل ، ومع الصيف هنا ، سيصنعون المشروبات المثالية أيضًا. هنا البعض منها:
* القهوة: كلما كان المبرد أفضل. القهوة ، عندما تستهلك باعتدال ، يمكن أن تكون صحية. في الصيف ، يمكنك دائمًا التحضير بنفسك لكوب من القهوة الباردة وإضافة بعض الكريم لمذاق أفضل. كمشروب ، يمكن أن يجعلك أكثر يقظة وتحسين تركيزك ، بينما يجعلك تنهي مهامك بشكل أسرع.