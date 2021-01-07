المشروبات الغازية.. عادة أساسية على كل الوجبات| مكوناتها وتاريخها

يفضل الكثيرون تناول المشروبات الغازية وهناك طلب كبير على المشروبات الغازية وبالتحديد فى بلادنا العربية نستهلك يوميا كميات ضخمة منها حتى أصبحت من العادات الغذائية.
ويعتقد الناس أن المشروبات الغازية تساعد في الهضم، لوجود مادة الكافيين ضمن مكوناتها وهو ما يدفع الإنسان على التعود عليها، كنوع من المنبهات وكثيرا منا لا يعرف مكوناتها وتاريخ نشأتها.
بدأت أمريكا الاهتمام في صناعة المشروبات الغازية عام 1785، ثم انتشرت في كل أنحاء العالم والمشروبات الغازية يتم تحضيرها من خلال مزيج من محلول سكري، ونكهات صناعية أو طبيعية، ويتم تشبيعها بغاز ثاني أكسيد الكربون، كما أن المشروبات الغازية خالية من الكحول.
وتعتبر جميع المشروبات الغازية ذات قيمة غذائية منخفضة، لا تحتوي على البروتينات أو الدهون أو الفيتامينات والمعادن، وإنما هي عبارة عن سائل يحتوي علي كميات كبيرة من السكريات الخاوية (اي الخالية من القيمة الغذائية)، وكمية قليلة جدا من الأملاح.
الآثار السلبية للمشروبات الغازية :
_ تعمل على فقدان الشهية، بحيث تملأ الغازات المعدة، ويزيد الشعور بالشبع.
_ الكمية الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون، تؤدي إلى خفض درجة الحموضة في المعدة، وبالتالي تقليل عملية الهضم.
_يعمل الكافيين الموجود في عبوة المشروبات الغازية على زيادة ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.
_تؤثر الأحماض على بنية العظام والأسنان، بحيث تؤدي إلى حدوث هشاشة عظام، وإلى تكسير مينا الأسنان.