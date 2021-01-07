المشروبات الغازية.. عادة أساسية على كل الوجبات| مكوناتها وتاريخها

يفضل الكثيرون تناول المشروبات الغازية وهناك طلب كبير على المشروبات الغازية وبالتحديد فى بلادنا العربية نستهلك يوميا كميات ضخمة منها حتى أصبحت من العادات الغذائية.

ويعتقد الناس أن المشروبات الغازية تساعد في الهضم، لوجود مادة الكافيين ضمن مكوناتها وهو ما يدفع الإنسان على التعود عليها، كنوع من المنبهات وكثيرا منا لا يعرف مكوناتها وتاريخ نشأتها.





بدأت أمريكا ا لاهتمام في صناعة المشروبات الغازية عام 1785، ثم انتشرت في كل أنحاء العالم والمشروبات الغازية يتم تحضيرها من خلال مزيج من محلول سكري، ونكهات صناعية أو طبيعية، ويتم تشبيعها بغاز ثاني أكسيد الكربون، كما أن المشروبات الغازية خالية من الكحول.



