4 أسباب تجبرك لعدم تناول المشروبات الغازية من العلب نهائيا





1. طعم

ليس هذا هو السبب الرئيسي لتجنب الشرب من العلبة، لكن بعض الناس يكرهون المذاق المعدني للمشروبات الغازية من العلبة. فتوجد ثقوب صغيرة مجهرية في الطلاء تجعل طعم الألمنيوم يتسرب من خلالها. حيث إن ألسنتنا حساسة للغاية لمذاق المعدن، لذلك يعتبر هذا الأمر بالنسبة لكثير من الناس أمر غريب. إذا كنت قد لاحظت أنك لا تستمتع بطعم الصودا من العلبة بقدر ما تستمتع به من الزجاجة ، فننصحك بشراء الصودا المعبأة.





2. الإشريكية القولونية

على الرغم من أن غالبية المشروبات الغازية المعلبة آمنة تمامًا ، إلا أن هناك مخاطر تتعلق بالتلوث. فيكفي أن تفكر في عدد الأشخاص الذين لمسوا العلبة قبل وضعها في الثلاجة. وفي برنامج تلفزيوني لعام 2017 أخذ باحثو الأطباء مجموعة مختارة من علب الصودا من محطات الوقود وآلات البيع ومحلات السوبر ماركت واختبروا كمية البكتيريا الموجودة عليها. فكانت النتائج مقلقة للغاية! كانت معظم العلب نظيفة، لكن بعضها ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية حيث يمكن أن تسبب هذه البكتيريا الإسهال وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي.





3. BPA

غالبًا ما يستخدم Bisphenol A ، المعروف باسم BPA ، في الزجاجات البلاستيكية. وهي مادة خطيرة يمكن أن تتسرب إلى الصودا وتسبب اختلالات هرمونية. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة قررت إخراجها من منتجاتها ، إلا أن المادة الكيميائية لا تزال جزءًا مهمًا من علب الألمنيوم. وكشفت دراسة من جمعية القلب الأمريكية في عام 2014 أن مادة BPA في العلب يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.