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تسبب العقم والسرطان.. أخصائي تغذية علاجية يحذر من المشروبات الغازية وتسخين الخبز على النار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:35 ص
المشروبات الغازية
المشروبات الغازية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد سامى، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسات أثبتت أن مشروبا واحدا فى اليوم للمشروبات الغازية لمدة شهر أى حوالى 455 ملعقة سكر، مشيرا إلى أنها تسبب العقم للرجال والنساء فى آن واحد وانخفاض معدلات الخصوبة من 20 إلى 30%.

وأضاف "سامى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من ضمن الإجراءات التى يتم إتخاذها مع مرضى العقم هو وقف منتجات المشروبات الغازية، موضحا أنه من أجل تقليلها يجب استبدالها بالعصائر الصحية الطبيعية.

وتابع أن لمن لا يستطيع الاستغناء عنها من الممكن تناولها مرة أو مرتين فقط فى الأسبوع، متابعا أنها تقوم بعمل إنصاب فى المخ فيدمن عليها الجسم، لافتا إلى أن تعامل الجسم مع العصائر مختلف تماما عن شرب المشروبات الغازية.

وأكد أن تسخين الخبز أو العيش على النار مباشرة خطر جدا، متابعا أن تعرضه للنار يقوم بإفراز مادة مسرطنة، حيث أنه من الأفضل عدم تسخينه بشكل مباشر وتناوله طازجا.
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